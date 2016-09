Un equipo desordenado, sin pies, ni cabeza, con errores en todas las líneas, pero cómodo, como si estuviera debutando apenas en el Apertura 2016, así se presentó Cruz Azul ante su gente para disputar la Jornada 10, ante un Toluca que con muy poco le alcanzó para salir con los tres puntos al imponerse 1-0.



El Estadio Azul se llenó en la fecha doble con la esperanza de ver repuntar a ‘La Máquina’ el torneo, pero la goleada ante Jaguares de la semana pasada fue tan sólo un espejismo para distraer de los problemas al conjunto cementero, que suma apenas dos triunfos, sólo uno de ellos en casa.



Trece minutos le fueron suficientes al ‘Diablo’ para poner la cuenta a su favor, luego de un grave error en la zaga celeste en complicidad con una pésima salida de Jesús Corona, lo cual le permitió a Uribe un centro perfecto, para que llegara Pablo Barrientos y con un derechazo mandara a guardar la pelota.



Fiel a su costumbre, el conjunto local no tuvo la capacidad de reponerse y pese a los errores del cuadro escarlata, al cuadro comandado por Tomás Boy no le alcanzó siquiera para sacar un punto. Jorge Benítez fue quien más cerca estuvo del empate, pero su descompuesto disparo pasó muy lejos del poste derecho de Talavera.



Todavía para el complemento y, pese al pobre juego de los pupilos de Cristante, pudo caer el segundo de los mexiquenses, luego de que 'Chuy' Corona se volvió a equivocar con una terrible salida que dejó a solo frente a su arco, pero Fernando Uribe le devolvió el 'regalito' al mandar su disparo para afuera.



Ya no hubo más. Ni en tiro libre con los precisos disparos de Chaco Giménez que esta vez estuvieron también ausentes, como el propio argentino toda la primera mitad.



De esta manera Cruz Azul se hunde con apenas 11 unidades y se perfila así a repetir el fracaso por quinto torneo consecutivo de quedarse fuera de la Liguilla, mientras que Toluca llega a 16 puntos para ascender al sitio.