Daniella Chávez revela su amor por equipo de la Liga MX en el Clásico

A través de su cuenta oficial de Twitter Daniella Chávez anunció que estaría presente en el Estadio Azteca durante el Clásico América vs Chivas; sin embargo, la sexy modelo causó gran expectación debido a que no reveló a que equipo apoyaría.



Ya en el Coloso de Santa Ursula la chilena robó las miradas, y suspiros de propios y extraños que se encontraban en las instalaciones del inmueble; pero no fue hasta iniciado el Clásico de Clásicos que Chávez destapó su amor por uno de los clubes más importantes del futbol mexicano; siendo el afortunado ganador del corazón de Daniella el Club América.



Cabe destacar que la modelo agradeció en su pagina el apoyo de sus fans ante su decisión de apoyar al conjunto de la capital.