El CEO de Chivas, José Luis Higuera, se ha caracterizado por no decir la verdad en cuanto a los refuerzos de Chivas se trata, y previo a la llegada del delantero, Alan Pulido, no fue la excepción, incluso aseguró que el tema le daba risa. Es por ello que el canal Univisión, a través de su cuenta de Twitter, le mandó un saludo con la noticia confirmada de la llegada del ex jugador de Tigres, luego de que el directivo rojiblanco desestimara la nota del mismo medio cuando aseguraba hace un par de...