Revelan conversaciones en las que periodista deportivo acosa a mujeres

Una cuenta de Twitter se encargó de sacar a la luz supuestas conversaciones que acusan al periodista deportivo Maxi Fourcade de acoso y violencia verbal contra muchas mujeres.

Luego de que el usuario @anti_boti revelara los primeros mensajes del reportero argentino de TyC Sports varias mujeres enviaron más capturas de pantalla para denunciar a Fourcade, quien intentó entablar conversaciones valiéndose de su fama en los medios de comunicación.

De esta manera, dicha cuenta le dio retuit a las pruebas que le llegaron, las cuales se siguen acumulando.

Mientras que el comunicador argentino aseguró que su cuenta fue hackeada, y que tiene las pruebas suficientes para tomar acciones legales, así lo declaró en una entrevista para el sitio de espectáculos argentino, Ciudad.com.

"En relación a los sucedido durante el fin de semana mediante las redes sociales, quiero y me parece oportuno aclarar que casi todas las charlas publicadas fueron apócrifas, y que mis contraseñas fueron violentadas con el fin de causar mucho daño. No pensé que en esta vida había gente con semejante odio, malicia, cobardía y una persecuta para quienes piensan distinto. Mi abogado tiene todas las pruebas, y en las próximas horas iniciaré las acciones legales correspondientes, teniendo en cuenta que me han afectado a mí, y a mi círculo íntimo", declaró el periodista.

Éstas son algunas de las conversaciones que aparecen en dicha cuenta de Twitter: