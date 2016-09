El 'Cubo' Torres fue presentado como nuevo jugador de Cruz Azul

La mañana de este 5 de septiembre, el Cruz Azul presentó oficialmente a Erick 'Cubo' Torres como su nuevo refuerzo para el Apertura 2016; mediante una conferencia de prensa, 'La Máquina' hizo oficial la llegada del ex de Guadalajara a la Noria.



Acompañado por Eduardo de la Torre, el 'Cubo' habló ante los medios y aseguró que llega al equipo celeste emocionado y con la firme convicción de revertir su mal paso por la MLS.



"No es ningún secreto que no me fue bien en Houston, pero esta es una gran oportunidad en un gran equipo con jerarquía. Me siento bien física y mentalmente para ser tomado en cuenta desde ya", mencionó el ahora delantero cementero.



Asimismo, el directivo entregó a Torres un jersey con el 29, número con el que veremos al seleccionado a partir del próximo 10 de septiembre en la cancha del Estadio Azul, cuando 'La Máquina' de enfrente a América en una edición más del Clásico Joven, partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX.



Al ser cuestionado sobre este encuentro, Erick manifestó su deseo por jugar un partido de tal magnitud; sin embargo, sabe que deberá esperar para saber si ve actividad en el Azul.



"Es un partido especial, es un clásico y se debe jugarse de esa manera, al máximo. Tengo que esperar, pero me gustaría jugar. Estoy seguro de que me ganaré un puesto, mi deseo es colaborar y hacer que Cruz Azul esté entre los mejores", finalizó el joven mexicano.