Ignacio Ambriz queda fuera del América

Ignacio Ambriz dejó de ser el técnico del América después de que este domingo Ricardo Peláez, presidente deportivo del club, hiciera el anuncio en las instalaciones de Coapa.



“Ayer por la noche y hoy por la mañana he llegado a la conclusión y he tomado la decisión que el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz ha quedado fuera de la institución”, expresó Peláez.



Para el duelo ante el Necaxa, del próximo martes, Israel Hernández y Raúl Rodrigo Lara, cuerpo técnico del equipo Sub-20, son los que llevarán las riendas del conjunto azulcrema.



“Para el partido del martes dirige el encargado del equipo de la 20, Israel Hernández con Raúl Rodrigo Lara, estoy esperando platicar con el preparador físico Carlos García para ver si se queda”, explicó el directivo.



Sobre el nuevo entrenador del América, Ricardo espera que entre este domingo y el martes se de el anuncio. “Entre hoy, mañana y pasado quien será el nuevo técnico del América. Los retos son los mismos, las metas no cambian y la determinación y el compromiso con la afición no varía, el equipo tiene la obligación de clasificarse y pelear por el título en la liga”,



La gota que derramó el vaso fue la derrota que León le propinó al América en la jornada 9 del cual torneo, en el Estadio Azteca.



Nacho Ambriz llegó a las Águilas en mayo de 2015. En el Apertura 2015 alcanzó las semifinales para ser eliminado por Pumas y en el Clausura 2015 cayó en la misma ronda ante el Monterrey.



Ignacio estuvo cerca de ser cortado en diciembre de 2015 al ser eliminado del Mundial de Clubes, en los cuartos de final, por el Guangzhou Evergrande de China.



El único título que consiguió fue la Concachampions 2015-16, con lo que aseguró un lugar en el Mundial e Clubes de este año.



En el Apertura 2016, deja a las Águilas en séptima lugar de la general con 14 puntos de 27 posibles. América consiguió cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas, todas en el Estadio Azteca.