Otro capítulo de racismo se vivió esta tarde en el fútbol mexicano. Esta ocasión fue en el Estadio Nemesio Diez, donde el entrenador del América, Ignacio Ambriz aseguró que un sector de la afición escarlata le grito simio al delantero colombiano, Carlos Darwin Quintero. "No me gusto porque le gritaron a Darwin simio y si me voltee y reclamé. A mí que me digan lo que sea pero a mis jugadores no, mis jugadores son como mis hijos y los defiendo a muerte", dijo en conferencia el estratega de las...