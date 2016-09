La vidente favorita de México visitó las instalaciones de Publimetro y en exclusiva para Publisport nos reveló lo que le espera a Cruz Azul y América tras el Clásico Joven, que se disputará este sábado en el Estadio Azul.



Mhoni Vidente aseguró que es La Máquina la que se lleva el triunfo en la capital, por un marcador de 2-0 o 2-1, con lo que los cementeros conseguirían su segunda victoria en casa y las Águilas su segundo Clásico perdido.

Mhonividente ve de regreso al “Piojo” Herrera en el Tricolor

Es por ello que aseguró que se vienen cambios importantes en el Conjunto de Coapa, entre ellos el de estratega y si bien prefirió reservarse el pronóstico de un título en el torneo del Centenario, sí advirtió que muy probablemente el cuadro azulcrema disputará la Final del Apertura 2016.



“Sí (ve a Ignacio Ambriz fuera del América tras el Clásico Joven), pero como quiera el América va a llegar a la Final. Esa palabrita (si ganará título) me la reservo hasta el último”, advirtió la colaboradora de Publimetro.



Asimismo, pronosticó que el equipo dirigido por Tomás Boy pasará un año más sin título de Liga y tampoco podrá dar la vuelta en la Copa MX, pues considera que necesita un cambio radical, donde además del estadio, incluya un cambio de dueños, de lo contrario aseguró que siempre será el equipo del ‘ya merito’.



“No (gana ningún título), necesita una buena barrida, Cruz Azul tiene una energía muy fuerte que lamentablemente van a quitar el estadio y se va a ir al Estadio Azteca; lamentablemente los dueños (de Cruz Azul) no han podido coordinarse y ésa es la sal del equipo”, apuntó la astróloga.



“Sí (el cambio de estadio es algo positivo), pero deben de cambiar completamente de dueños para que se reinventen, acuérdense que si el líder no está bien está todo mal y por eso Cruz Azul es el equipo del ‘ya merito’, pero gana el Clásico Joven”, sentenció Mhoni.