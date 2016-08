La guapa Nahima Choura reportera de Televisa Deportes una vez más hizo de las suyas, pues que se le puede hacer cuando se hace televisión en vivo. En esta ocasión, todo ocurrió durante la transmisión de la semifinal entre América y Monterrey en el Estadio Azteca; el micrófono de Nahima no estaba apagado y se le pudo escuchar “Porque sino me ve Pedro y me Chinga” Ahora todos se preguntan, ¿Cuál Pedro? Nahima, no nos dejes con la duda. Aquí el video: