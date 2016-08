Desde que debutó en la Triple A, en abril, no ha hecho más que humillarlo. Derrota tras derrota ha sufrido el luchador favorito de la ‘Tres veces estelar’, desde la primera vez en León, hasta la última en Veracruz, pasando por Pachuca, Naucalpan, Ciudad de México y más. Pero él no se da por vencido y a pesar de todo pondrá en juego de nuevo su orgullo y también su máscara: Psycho Clown enfrentará a Pagano en la batalla estelar de Triplemanía XXIV.



Con la cabellera del Texano Jr. como su último premio en el magno evento de la Triple A, el ‘Totalmente Payaso’ llega a la gran cita confiado en vencer a quien se ha vuelto su némesis en el ring: el fronterizo, es por ello que se atrevió a prometer a sus aficionado la melena roja, para sumarla así a sus más grandes logros, en los que también puede presumir las cabelleras de Súper Crazy y X-Fly.

“Para mí es muy importante ganar este día para no defraudar a mi afición, porque he perdido en algunas ocasiones en contra de él, pero ese día no voy a perder, voy a ganar, vengo con toda la mentalidad, siempre positivo. A toda la afición le agradezco todo el apoyo porque si no fuera por ustedes Psycho Clown no estaría aquí y les prometo la cabellera de Pagano. Sé reconocer que es un luchador muy fuerte, a esos luchadores me gusta enfrentar; venimos con todo”, declaró el integrante de los Psycho Circus en entrevista para Publisport.



Es por ello que para Psycho, este domingo la cuenta comenzará en ‘ceros’ pese a las más de cinco derrotas que suma ante el luchador extremo ante quien advierte defenderá su incógnita con la vida de ser necesario: “Yo en cada función así pierda, al otro día siempre voy con toda la confianza del mundo, voy positivamente porque quiero ganar, ése es mi principal objetivo en cada encuentro y en esta ocasión también voy a ganar, tengo nervios y toda la adrenalina, también preocupación porque expongo lo más preciado que tengo, que es mi máscara, que ya se volvió parte de mí, que ya se encarnó en mí, y yo voy a defenderla con el alma, con mi vida, si es necesario”.



Asimismo, dejó claro que la rivalidad contra el ‘noa nos style’ no culminara en la Arena Ciudad de México, pues ya ha rebasado los límites del profesionalismo y se ha convertido en una situación personal.

“Esta rivalidad seguirá después de Triplemanía XXIV, no creo que concluya porque esto ya llegó a extra de lo profesional, en muchas ocasiones nos hemos visto terminando la lucha y seguimos dándonos con todo, tras bambalinas ha pasado, que nos vemos atrás del escenario y nos damos con todo, la gente no lo sabe, porque esto ya llegó fuera de lo profesional, esto ya es personal”, confesó.



Finalmente advirtió a su acérrimo rival que está preparado para tener una lucha extrema, terreno en el que Pagano es experto y donde le ha ganado todas las batallas, pero Psycho Clown no le teme a nada.



“Ya he tenido varias luchas extremas, siempre hay que estar preparado para todo, aquí en la lucha libre debes de tener varios estilos, ahorita estoy en un terreno extremo, estoy entrando en su terreno, yo sé que ahí llevo un poquito de desventaja porque él es en lo que se especializa, pero no importa, yo no me achico ante ningún rival”, sentenció.