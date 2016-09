¿Por qué Guillermo Ochoa no debería ser el portero titular del Tri?

Guillermo Ochoa es uno de los jugadores favoritos del técnico Juan Carlos Osorio y así lo ha demostrado pues en los últimos partidos lo ha puesto como titular.

Aquí te damos algunas razones por las que creemos que Paco Memo no está al nivel que el Tri requiere para desplegar un mejor futbol.

-Cómo olvidar la humillación que México recibió por parte de Chile en la pasada Copa América Centenario donde los sudamericanos le encajaron ¡7 goles! a los nuestros.

Ochoa fue titular en aquel partido donde no solo no fue capaz de evitar alguno de los siete tantos, sino que al ver que Chile era superior, no supo ordenar su línea defensiva para evitar la humillación.

-Ochoa no ha tenido regularidad en el marco en los últimos años. Estuvo en la banca mucho tiempo durante su estancia en el Málaga y decidió cambiar de aires y enrolare son el Granada.

Memo es titular con su nuevo equipo pero en tan solo dos jornada ya lleva ¡6 goles recibidos!

-En la liga mexicana lo que sobran son porteros de calidad, ahí están nombres como Alfredo Talavera y Jesús Corona, quienes son titularazos en sus respectivos equipos y que además suelen estar en las convocatorias de Osorio.

-Recientemente lanzó una crítica al colombiano Osorio al mencionar que no todos los jugadores del plantel están de acuerdo con las rotaciones que implementa, que se podría interpretar como un golpe a quien le está dando la confianza.

-Por último, hay que recordar que Ochoa ha viajado con la selección cuando ha querido, pues en ocasiones anteriores se ha bajado de las convocatorias debido a que no le aseguran el puesto titular.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV