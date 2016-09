VIDEO: ¡Se calentó el Ruso! André Marín hizo enojar a Brailovsky

El conductor principal del programa nocturno La Última Palabra de Fox Sports, André Marín, sacó de quicio a Daniel Brailovsky durante la transmisión del domingo por la noche.

En los minutos finales del programa, Marín hizo un comentario referente al homenaje que el América le rindió al “Ruso” en el medio tiempo del juego ante León en el estadio Azteca:

“Señor Brailovsky, felicidades, con su camiseta y su bonito cenicero se puede ir a su casa sin técnico y con derrota”, dijo André en tono burlón provocando la risa Rafael Márquez Lugo, Fabián Estay y Fernando Quirarte, los otros panelistas.

“¡Sos estúpido! No faltes al respeto. No me hagas pararme porque si voy para allá no te va a convenir”, respondió muy enfadado Brailovsky.

Mira el video A PARTIR DEL MINUTO 46:33.