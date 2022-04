Ford Maverick, la pickup compacta y poderosa

La Ford Maverick es un vehículo que se adapta a un sinfín de necesidades; forma parte de esta nueva generación de pick ups de uso personal que también se convierten en el aliado ideal para los emprendedores en su trabajo.

¿Qué es lo que hace tan especial a esta Ford Maverick?

Luego de varios días probándola puedo decir que su manejo es cómodo, la sensación al interior de su cabina es la de un SUV, caben hasta cinco personas. En lo que se refiere a conectividad tampoco queda a deber, cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.

En cuanto a respuesta y potencia también está bien equipada, cuenta con un motor Turbo EcoBoost® de 2.0 litros que otorga 250 caballos de fuerza y 277 libras pie de torque. Su transmisión es automática de 8 velocidades con perilla rotativa. Además, tiene 5 modos de manejo que se pueden activar con solo presionar un botón, de tal forma que seleccionar Normal, Sport, Eco, Remolque / Arrastre y Lluvia / Resbaladizo, es muy fácil.

Interiores Ford Maverick.

Otra de las ventajas que ofrece al tratarse de una pick up compacta es que estacionarla y maniobrar con ella es muy sencillo.

¿Cuánto puede cargar la nueva Ford Maverick?

Sea cual sea la necesidad que tengas de carga (bicicletas, motos, muebles, etc.), Maverick funciona, soporta, en sus dos versiones, hasta 705 kg y remolcan hasta 907 kg. Y no solo eso, a la Caja Flexbed® también se le pueden agregar accesorios dependiendo de las necesidades y/o actividades ya que cuenta con ranuras para divisores, compuerta trasera de múltiples posiciones y 10 sujetadores. Esto nos permitió cargarla con bicicletas y sujetarlas con eslingas fácilmente.

Equipamiento de seguridad

La seguridad que ofrece está garantizada con sus 7 bolsas de aire, frenos de disco con ABS y EBD, sistema antirrobo pasivo SecuriLock®. En cuanto a tecnología preventiva integra un sistema de alerta SOS post-colisión, asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automático, cámara de reversa con sensores entre muchas otras.

Versatilidad Ford Maverick

Maverick le guiñará el ojo a quienes no sabían que necesitaban una pick up, ya que no perderán la comodidad de un SUV y ganarán en posibilidades.

Disponible en México en dos versiones

- XLT con tracción FWD (Front Wheel Drive)

- Lariat (a prueba) con AWD (All Wheel Drive).

Precio inicial de $647,500 para la versión XLT y $762,500 para la versión Lariat.