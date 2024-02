Conoce los anunciantes de coches ya confirmados para el Super Bowl LVIII

Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers reciben el Super Bowl LVIII. El evento deportivo norteamericano del año tiene la fama de albergar uno de los mejores spots publicitarios de la industria. Y el mundo automotriz no es la excepción. Para el día 11 de febrero de 2024 será la oportunidad perfecta para conocer algunos de los adelantos más emocionantes que la industria nos tiene preparados para este año.

BMW - “Talkin’ Like Walken”

BMW regresará en el Super Bowl LVIII con un anuncio de 60 segundos en colaboración con uno de los actores de Hollywood mas reconocidos. Christopher Walken, actor de cintas como Pulp Fiction estará a bordo del nuevo BMW i5 totalmente eléctrico. El anuncio se podrá ver en el canal de Youtube de la marca en Estados Unidos y será transmitido durante el primer cuarto del juego. En cuanto al coche, se trata de la octava generación del Serie 5 pero con una propulsión totalmente eléctrica. Conoce el teaser aquí.

Kia - “Big Game”

Tal como su nombre lo dice, el comercial de Kia del Super Bowl LVIII destacará durante 60 segundos uno de sus vehículos estelares. Kia EV9, la camioneta de 3 filas será el principal protagonista del spot comercial. Recientemente, el coche obtuvo el premio al North American Utility Vehicle of the Year otorgado directamente por el jurado North American Car of the Year. Por lo tanto, nos queda claro que Kia EV9 será un participante crucial de la marca durante este año.

Kia EV9 El EV9 será un elemento crucial para la marca a futuro.

Toyota - Partner oficial del Super Bowl LVIII

La marca japonesa anunció su compromiso total con la competencia de la NFL. Tanto así que firmó una colaboración con dos atletas representativos del deporte. Tanto Brock Purdy, QB actual de San Francisco 49ers, como Eli Manning, QB ganador de la competencia en dos instancias con New York Giants se han aliado con la marca. El comercial será de 30 segundos y marca el regreso de la marca a esta prestigiosa final. Un vehículo clave será la totalmente nueva Tacoma 2024, la pickup estelar del fabricante nipón.

Toyota Super Bowl LVIII La marca japonesa será partner oficial para el Super Bowl LVIII

Volkswagen - Arrival

La marca Volkswagen celebra sus 75 años de historia desde que debutó en suelo norteamericano. El Super Bowl LVIII es una excelente oportunidad para demostrar la gran relevancia que ha obtenido la marca a través de los años. Al momento, no están confirmados los detalles sobre el spot que veremos durante la competencia. Sin embargo, puedes observar un adelanto de lo que verás en el Super Bowl aquí. ¿Será esto una insinuación del retorno del afamado Beetle al portafolio de la marca? Tendremos que esperar al 11 de febrero para saberlo. Mientras tanto, puedes ver el teaser aquí