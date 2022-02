Renueva tu entorno con papel tapiz, la tendencia en decoración

Nuestro entorno es parte de nuestro bienestar, espacios como nuestro hogar o lugar de trabajo, siempre serán uno de los ejes principales para llevar un gran día y de ahí la importancia de mantener un espacio agradable y es por eso que te queremos dar algunos tips ultra sencillos y efectivos a la hora de pensar en renovar tu espacio.

Cuando pensamos en remodelar o en acondicionar un espacio de acuerdo a nuestro gusto y/o necesidades a veces pensamos en que es muy difícil y que tenemos que cambiar muebles, piso, pintura y un largo etcétera, pero, debes saber que en verdad puedes lograr un ambiente totalmente diferente y agradable con al menos 3 cosas:

1) Depura- has una limpieza profunda en donde valores lo que realmente utilizas y lo que no, lo que te gusta y/o sirve y lo que no, tratando de quedarte sólo con lo necesario, algunos accesorios para adornar tu hogar, el punto es no acumular cosas que no necesitas o no tienen algún valor importante para ti. De este modo podrás organizar mejor

2) Reacomoda- puedes cambiar la orientación de tus muebles, organizar tus cosas por secciones dejando a la mano lo qué más usas

3) Cambia el look de tus paredes- remodela las paredes según el espacio que represente, así podrás marcar la diferencia entre un lugar y otro dentro de tu hogar u oficinas y generar un ambiente distinto. Un papel tapiz es un excelente aliado a la hora de hacer este tipo de cambios que permite agregar tonos y diseños según el gusto o necesidad

Papel pintado de los 70

Estos tres puntos son muy fáciles de llevar a cabo y muy importantes para generar un cambio con poco esfuerzo, pero, el tercer punto es el corazón de todo esto, pues las paredes son clave en nuestro entorno.

La importancia de las paredes

Las paredes, en realidad son una de las partes más importantes de nuestro hogar y/o lugar de trabajo, pues es lo que nos rodea cuando estamos dentro de una habitación y es por eso que resulta verdaderamente relevante mantener nuestros muros lo más agradables posibles, plasmando en ellos parte de nuestra esencia sintiendo agrado al mirarlos.

Cuando vivimos en conjunto con alguien, puede que compartamos gustos en común o a veces no, pues, cada persona es un mundo lleno de sensaciones, ideas, perspectivas y más y esto hace que a veces sea complicado poder elegir cómo vestir nuestro entorno, sin embargo, para todo hay una solución como el uso del papel tapiz.

Las bondades del papel tapiz

El papel tapiz se está colocando como una de las soluciones favoritas a la hora de generar un cambio o decorar ese nuevo hogar u oficina, dando vida a las paredes, gracias a la practicidad y gran variedad de diseños que podemos encontrar en este tipo de papel. El papel pintado de los 70, por ejemplo, es una opción en la que el diseño e innovación van de la mano, cubriendo una diversidad de gustos y altos estándares de calidad. Entre sus bondades:

1) cuidan el medio ambiente en sus procesos de fabricación

2) atienden diversas necesidades de ambiente como la humedad

¿Qué ventajas tenemos al utilizar este papel pintado?

Ambiente agradable, buen gusto, ecológico, son algunas de las palabras que describen a las paredes con Papel pintado de los 70 a través de:

-Catálogo extenso: tienen una infinidad de diseños que complacen hasta los gustos más exigentes, en él encontramos diversidad de colores y estilos.

-Opción de elegir el look de tu espacio: no importa si vives con más personas, cada quien puede crear su propio ambiente, la recámara principal, la del niño, el departamento de soltero, la estancia, el estudio e incluso el baño o la cocina, no tienen por qué ir igual, podemos guardar un estilo en las áreas comunes de la casa y las habitaciones de acuerdo a nuestra personalidad.

Papel pintado de los 70

-Mix: para los más divertidos, atrevidos o los que no les gusta lo monótono, pueden tener la opción de elegir modelos diferentes de papel pintado conservando el estilo, combinando colores por ejemplo, un color diferente en cada pared. En Printerest podemos encontrar algunas ideas https://www.pinterest.it/wallpaper70s/_created/.

-Cambia el entorno: debido a la coyuntura, hoy día muchos ya trabajan desde casa por lo que han tenido que adaptar alguna habitación o rincón de su casa para realizar sus actividades laborales y el papel pintado de Papeles de los 70 lo ha resuelto muy bien, pues nos da la oportunidad de poder generar un espacio distinguido, entre el área de trabajo y el resto de la casa, de este modo también se puede plasmar en un espacio mucho más agradable para trabajar, sin invadir el resto de la casa y contribuyendo a la salud emocional.

-Compromiso ecológico: sin culpas ni nada, al utilizar Papeles de los 70, podras decorar tu hogar a través de la responsabilidad ambiental, ya que están hecho de materiales naturales y reciclados, es genial ¿no lo crees?

Además de las ventajas anteriores, estos papeles pintados han pasado la prueba de humedad y son ultra fácil de colocar.

Papel pintado de los 70

Otras ideas sobre dónde usar este papel tapiz

Como bien hemos mencionado, las paredes son uno de los ejes principales en nuestro hogar, sin embargo, estos papeles pintados nos han dejado ver que pueden ser utilizados de múltiples formas llevándonos a lograr un entorno increíble, pues podemos tapizar otras partes de nuestro hogar u oficina, como la contrahuella de las escaleras, el techo, las puertas del armario o alguna mesa, por ejemplo.

¿Cómo podemos conseguir nuestro papel tapiz?

Es muy fácil, sólo tenemos que revisar el catálogo y seleccionar el diseño del papel tapiz que más te gustó y llevarlo al carrito de compras, es muy práctico hacer el pedido, al ir seleccionando te llevan de la mano.

Es recomendable que antes de hacer tu pedido tengas en cuenta los espacios que quieras cubrir y las medidas.