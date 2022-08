Mitos vs realidades al acudir a la verificación vehicular. Todo lo que tienes que saber

El objetivo del programa de verificación vehicular en México es reducir el impacto de las emisiones contaminantes en el medio ambiente, generadas por el uso de los vehículos automotrices y así, contribuir a la mejora de la calidad del aire. Por esta razón, es realmente importante:

Ser responsables con nuestro vehículo manteniéndolo en buenas condiciones (realiza a tu auto cambio de aceite, bujías y revisa los niveles, por ejemplo) Estar informados y disipar nuestras dudas en torno al tema (mitos vs verdades)

Llegando al vereficentro

El nuevo modelo de verificación vehicular ha generado algunas dudas en Jalisco, incluso se han creado mitos respecto a éste nuevo proceso que se realiza en dichos centros. Por tal motivo, Publimetro visitó el CVR 0010, ubicado en Cristóbal Colón 5081, colonia Paseos de los Pinos.

“Al acudir a verificar, hay que llegar unos minutos antes de la cita puntual, donde solo se permite el ingreso de una persona por vehículo, misma que debe apegarse a los protocolos de seguridad y sanidad que hay en todos los centros para prevenir accidentes”, comentó Emmanuel Carrillo, Gerente del CVR 010 que opera la empresa Applus, ya que la inversión de las instalaciones es privada.

“Verificamos las unidades bajo un proceso. En cuanto se llega al Vereficentro lo primero que vamos a encontrar es el módulo de captura, con información de los parámetros del vehículo, si es un carro 1990 es sobre un carro 1990, no se mete un parámetro del 2020 o reciente. Aquí es donde rompemos los mitos para hablar de la realidad; por ejemplo, que no pasa si no traes un foquito, que si no traes llantas nuevas o si está sucio no pasa, eso es falso”, compartió el responsable del CVR 010.

¿Qué se necesita para pasar la verificación?

A las personas que verifican por primera vez queremos decirles que es muy fácil, sólo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Hacer una cita, pagar y acudir a un “Centro de Verificación Responsable” en donde hay que pasar tres estaciones (no te llevará más de media hora). Se recomienda que el vehículo tenga llantas en buen estado, no tienen que ser nuevas; es decir, una llanta circulable sin bolas, sin cuerdas o afectaciones del mismo neumático. También debes revisar que no haya fuga de escape como fluidos, anticongelante o aceite.

2. De la estación visual se pasa al analizador de gases, en el que hay dos pruebas: dinámica y estática. Si en la primera prueba se observa que el automóvil no expulsa humo a simple vista, se empieza la segunda prueba.

3. En la última etapa sólo es necesario oprimir un botón para ver el resultado. Si se aprueba, de inmediato sale el distintivo que se pega en la parte superior derecha, el cual no se entrega en la mano ni se coloca en otro lugar.

Mitos vs Realidades

Hemos escuchado muchas cosas entorno a este trámite y los vereficentros, y es por esto que hemos hecho una selección que contesta a algunas dudas comunes.

¿Mi auto debe estar presentable con llantas nuevas y sin problemas de pintura u hojalatería, por ejemplo? Falso, el vehículo para ser verificado no requiere llantas nuevas o que esté limpio; ni tampoco hay problema si está con abolladuras en el exterior. La inspección no es física mecánica, sino una inspección de control de emisiones.

¿La verificación es solo para sacar dinero a los ciudadanos? Falso, la realidad es que se invita a crear consciencia en pro del medio ambiente. Si el vehículo tiene un mantenimiento continuo, no tendrá problemas en pasar la verificación.

Tips para verificar tu automóvil

La sugerencia es acudir al Centro de Verificación Responsable que más cercano te quede y así evitar las aglomeraciones y multas, ya que para el mes de diciembre, los automóviles tendrán que haber cumplido con este requisito. De esta manera, ahorrarás tiempo y evitarás gastos innecesarios.

Si no se aprueba en la primera visita hay una segunda prueba gratis, por lo que se dan 30 días naturales; si no pasa en dos pruebas, se tiene un año para comprometerse a arreglar la fallas.

¿En dónde hago mi cita para verificar?

Las citas deben ser de acuerdo al calendario oficial y pueden ser agendadas de manera anticipada a través de verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Al programar tu cita, deberás generar tu pago dentro de las primeras de 72 horas, de no hacerlo así tu cita será cancelada de manera automática. Los vehículos que no estén en el sistema de citas, no serán atendidos.

Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábado, de 8:00 a 16:00 horas.

Costo: 500 pesos; 50 pesos, extemporáneos.