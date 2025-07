Segundo caso de toma de rehenes en CDMX este siglo tiene una coincidencia: fue en GAM

Jorge Luis “N” fue abatido después de entrar armado al gimnasio “Xilbalbá Cross Training”, ubicado al interior del Centro Pastoral de Atención a la Juventud, en la colonia San Juan de Aragón. El agresor se había desempeñado como instructor físico y fue despedido del lugar, tras presentarse en el inmueble discutió con un ex compañero de trabajo y saco un arma para amenazarlo y supuestamente tomarlo como rehén. Policías antisecuestros de la SSC acudieron al lugar para montar un operativo, tras no varias horas en la que no pudieron convencer al agresor de bajar el arma y después de que agrediera a un agente fue abatido. El cuerpo de supuesto secuestrador fue sacado del lugar en medio de una intensa movilización. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

A 15 años del primer caso de toma rehenes que vivió la Ciudad de México, este martes José Luis ‘N’ revivió la actuación del equipo especializado en manejo de crisis y negociación de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), que en 2010, liderada por el entonces procurador Miguel Ángel Mancera, logró la liberación de personas retenidas en una casa de empeño de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En ese entonces, cuando Miguel Ángel Mancera relevó al procurador Rodolfo Félix Cárdenas por la tragedia del News Divine, le tocó enfrentar la primera toma de rehenes en la Ciudad de México. En el primer semestre de 2010, la policía –junto al procurador– negoció con ladrones que tomaron rehenes durante el intento de robo en una casa de empeños en la colonia Cuautepec.

Los sujetos pidieron un vehículo para escapar, al mismo tiempo que apuntaban a los rehenes –entre ellos una mujer embarazada– para presionar a las autoridades capitalinas. Entre el ‘estira y afloja’, Mancera logró la liberación de la mujer embarazada a cambio de una patrulla para que escapara, misma que le fue mostrada al delincuente mediante un espejo por el entonces procurador.

Rumbo a la patrulla, apuntó a la cabeza a Miguel Ángel Mancera para que no lo traicionara. Una vez dentro del vehículo, el procurador pidió un helicóptero para que los siguieran, y pudieron concluir el operativo. “Cuando me subí a la camioneta casi caigo en llanto, fue algo super fuerte, estás en estado de alerta, de tensión, y cuando me baja lo liberas, se siente muy fuerte”.

Este operativo –que pareció de película– aconteció en la GAM, misma demarcación en donde este martes un nuevo caso de toma de rehenes activó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FGJCDMX; esta vez, el agresor reclamaba haber sido desalojado años atrás del mismo espacio donde anteriormente impartía clases, por lo que mantenía como rehén al instructor de acondicionamiento físico, César Miguel “N”, a quien amenazaba con un arma de fuego tipo revólver.

CDMX solo ha tenido dos casos de rehenes, "son casos aislados", asegura experto

Una vez más, los elementos de seguridad de la FGJCDMX entablaron negociaciones con el agresor por más de una hora sin portar arma de cargo, con el objetivo de lograr una rendición pacífica. Sin embargo, de forma repentina, el sujeto se tornó nervioso y visiblemente más agresivo. En un momento, levantó su arma y disparó, lesionando con un rozón en el cuello y en su muñeca al agente negociador de la Fiscalía.

Para proteger la vida del agente y del rehén, elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) repelieron la agresión que derivó en la pérdida de la vida del agresor José Luis ‘N’, que pedía 600 mil pesos a su antiguo socio por un presunto ‘despojo’ del su lugar de trabajo.

El agente de la Fiscalía fue trasladado al hospital, donde se reporta estable y en recuperación, mientras el hombre que permanecía como rehén fue resguardado de inmediato y recibió atención médica y psicológica. Su estado general se reporta estable y sin lesiones físicas.

Actualmente, el hecho se investiga en la Fiscalía Antisecuestro y se realiza el análisis del uso de la fuerza conforme a los protocolos institucionales.

Tomas de rehenes “son casos aislados”: experto

El caso de rehenes en la Ciudad de México –literalmente– no existe, hay un caso en cada mil, por llamarlo de alguna manera. Es un caso aislado, por la actuación de esta persona, con la información que tenemos hasta este momento, era una persona con alguna afectación emocional, consideró Humberto Morgan, experto en seguridad.

En entrevista con Publimetro , dijo que en la capital del país – y en todo México– casi no pasan casos de rehenes debido a la cultura que se tiene, lo cual es muy diferente en Estados Unidos, “esto tiene que ver con los modus operandi y la cultura, por ejemplo en EU es común porque es una acción que aprenden los delincuentes en literatura o en películas de detectives norteamericanas”.

Humberto Morgan Foto: Nicolás Corte / Publimetro

“En México no se da, seguramente por los modos en los que operan las organizaciones criminales, porque en México –a partir de la guerra contra el narcotráfico– ya no se necesita formalmente el término de rehenes, sino que son levantados, desaparecidos –que son sinónimos– y no son rehenes, tienen una contestación distinta, en términos de los fines para los que se usan para comprar venganza”. — Humberto Morgan

“Pero sin duda había una afectación emocional, y yo aseguro que será un caso aislado que tardaremos mucho tiempo en ver otro, pero una ciudad tan grande, tan viva con los niveles de violencia que estamos viendo, no sólo en el país, sino en el mundo, son susceptibles, especialmente en la Zona Metropolitana, somos más de 20 millones de personas entonces no es que quisiera minimizar el hecho, pero si lo ves en términos estadísticos y de probabilidad son verdaderamente nulos, es una circunstancia verdaderamente atípica”, concluyó.