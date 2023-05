Descubre los secretos ocultos del mes de mayo en Star Wars y gana un casco de colección intervenido por artistas mexicanos

¡Sumérgete en los fascinantes secretos y curiosidades del mes de mayo, el período más emocionante para los devotos seguidores de la emblemática saga de Star Wars! Y prepárate para emprender un viaje apasionante, repleto de conocimientos poco conocidos sobre esta celebración galáctica.

Mayo, un mes cargado de significado cósmico, se convierte en un epicentro de veneración para los fanáticos de Star Wars. Pero, ¿por qué precisamente mayo? Esta elección no es casualidad, sino un homenaje inteligente a la icónica frase que ha resonado en el corazón de los seguidores durante décadas: “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”). De manera ingeniosa, el 4 de mayo se convierte en “May the Fourth be with you”, un juego de palabras que captura el espíritu de la galaxia y enmarca a mayo como el mes perfecto para honrar esta fascinante saga cinematográfica.

Sin embargo, el mes de mayo no se limita sólo a este juego de palabras astuto. Es una oportunidad para que los amantes de Star Wars se sumerjan en maratones de películas, exhibiciones de disfraces espectaculares y eventos temáticos. Es el momento en que los fanáticos de todas las edades se congregan para explorar la rica mitología de la Guerra de las Galaxias, sumergiéndose en un mundo intergaláctico lleno de personajes inolvidables y emocionantes aventuras.

Hay algo más que hace de mayo un mes verdaderamente especial para los seguidores acérrimos de Star Wars. Hasbro, consciente de la pasión que envuelve a esta saga, ha ideado una dinámica que hará latir el corazón de los fanáticos con aún más intensidad. En esta ocasión, Hasbro ha colaborado con el talentoso diseñador mexicano Andrei Bengoa, cofundador de TYPEWEAR y BARRILETE CÓSMICO, para intervenir de manera magistral 40 cascos de Star Wars Black Series.

Andrei Bengoa, conocido por su estilo artístico inspirado en el arte digital, el humor, el color y la cultura mexicana, ha dejado su huella en estos cascos de colección. Cada uno de ellos es una pieza única y exclusiva que fusiona la rica mitología de Star Wars con la sensibilidad y el talento del arte mexicano contemporáneo. Estas joyas visuales representan una colaboración extraordinaria entre el universo cinematográfico y el mundo del arte, brindando a los fanáticos una oportunidad inigualable para enriquecer sus colecciones personales con una original y exclusiva pieza.

Cascos Coleccionables Star Wars de Hasbro

Ahora, tienes la oportunidad de ser parte de esta experiencia trascendental. Participar en la dinámica es sencillo: 1) realiza una compra mínima de $999 MXN en productos de “Star Wars Black Series”, 2) registra tu ticket de compra y 3) manifiesta tu pasión en un vídeo que muestre tus figuras de Star Wars en acción. Comparte este vídeo en tu plataforma favorita, ya sea TikTok, Instagram, Facebook o Youtube, utilizando el hashtag #MAYFORFANS. El vídeo más creativo se llevará a casa uno de estos impresionantes cascos intervenidos por el talentoso Andrei Beng.

¿Estás listo para demostrar tu amor por Star Wars y ganar uno de estos tesoros únicos? Participa ahora en esta dinámica exclusiva de Hasbro y sumérgete en la magia de Star Wars mientras expandes tu colección. ¡Que la Fuerza esté contigo en esta emocionante aventura galáctica junto a Hasbro! Participa aquí ─revisa los términos y condiciones de la dinámica─.