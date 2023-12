Cumbre de las 1000 Empresas: IA, la nueva revolución en los negocios

Es una realidad que la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado el mundo como lo conocíamos. Cada vez más empresas están apostando por esta tecnología para evolucionar sus modelos de negocio; y es que su potencial es tan amplio que cualquier industria puede beneficiarse de ella.

En el marco de la Cumbre de las 1000 Empresas más Importantes de México, especialistas en este tema coincidieron en que la IA llegó para quedarse, y que hoy por hoy, adoptarla e implementarla, tanto en el ámbito personal como en las empresas, ya no es una opción.

Durante el panel “Inteligencia Artificial: ¿Hacia dónde va en los negocios?”, el cual fue moderado por Isaac Ajzen, director general de Diario Judío; Oscar Díez, CEO de Indra-Minsait, señaló que uno de los aspectos más importantes es estar preparados para la implementación de esta tecnología, es decir, que los colaboradores al interior de las organizaciones deben desarrollar sus habilidades digitales para mantenerse competitivos y no ser desplazados por la IA.

Por su parte, el director de Estrategia y Marketing de Huawei Cloud Latinoamérica, Alfonso Jiménez, resaltó que la Inteligencia Artificial no se detendrá y estará presente en todas las industrias, incluida la agricultura para crear alimentos. Asimismo, dijo que, a partir de la pandemia, se aceleraron más de 40 componentes como el Big Data, Blockchain, Machine Learning, Cloud, por mencionar algunas.

De igual manera, indicó que la IA es para todas las personas y todas las empresas, sin importar su tamaño; no obstante, antes de implementarla, resulta indispensable que éstas definan con claridad los objetivos para adoptarla, con base en sus necesidades; evaluando en qué áreas y procesos les puede ofrecer mayor valor; así como las metas que desean alcanzar mediante el uso de esta herramienta.

Principales retos de la IA

Con respecto a los principales retos que se enfrentan en cuanto a la Inteligencia Artificial, la presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA y Blockchain, Alba Medina, agregó que uno de los principales desafíos es la legislación de esta tecnología, ya que actualmente, las empresas se enfrentan al riesgo de que su información sea robada por los ciberdelincuentes, quienes con ayuda de la Inteligencia Artificial han perfeccionado sus técnicas, y hoy por hoy, los fraudes y secuestros se dan de manera “digital”.

Héctor Aguilar, CEO de NextAI Solutions, comparte que algunos de los retos son que las organizaciones cuenten con una estrategia para la implementación de esta herramienta; y por otra parte, también está la resistencia al cambio en lo que respecta a su adopción.

Del mismo modo, añadió que no hay que olvidar que la Inteligencia Artificial está entrenada por el ser humano, y por ello existen sesgos. Y de manera particular, mencionó que en el ámbito de la comunicación, aún existe el reto de la seguridad, ya que con esta misma tecnología se generan fake news; no obstante, los algoritmos entrenados también contribuyen a identificar noticias falsas sobre temas distintos.

Finalmente, para Eduardo Piccolo, director general de Arihus, la legislación de la Inteligencia Artificial es el principal reto que existe en la actualidad, a fin de garantizar la seguridad de la información de las empresas y al mismo tiempo, proteger los derechos y la dignidad de las personas.