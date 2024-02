Agua, ¿realmente purificada? Conoce estos datos que te harán repensar tus hábitos de consumo

El acceso al agua potable es esencial para nuestra salud y bienestar. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las prácticas que consideramos seguras resultan ser todo lo contrario, y el agua que bebemos contiene coliformes fecales ─bacterias que indican contaminación fecal, potencialmente riesgosas para la salud─?

La contaminación del agua es una realidad impactante, por lo que es crucial conocer la seguridad de nuestras fuentes de agua, los desafíos y peligros que enfrentamos respecto a su calidad, para adoptar las mejores prácticas de cuidado del agua y proteger nuestra salud.

¿Cómo sé si el agua que consumo está contaminada?

Existen un sinnúmero de prácticas preocupantes que comprometen la calidad del agua que consumimos, y una de las más frecuentes es el consumo de agua proveniente de rellenadoras, por ejemplo. Muchas de estas instalaciones no implementan procesos adecuados en sus operaciones, lo que resulta en la falta de garantía de un producto óptimo para el consumo.

Conscientes de las graves implicaciones para la salud que esta situación puede conllevar, así como de la problemática general relacionada con este recurso natural, decidimos buscar más información al respecto y abordar estas y otras dificultades que nos afectan a todos. Para ello, nos acercamos al Mtro. Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación mexicana para la correcta Hidratacion, AC, mejor conocida como Agua en Mexico.

Agua en México: Luchando por la calidad del agua y la salud pública

Mtro. Juan Francisco Bustamante, nos comenta que la situación actual en México respecto a la calidad del agua es lamentable y constituye una preocupación de índole pública, médica y económica a lo cual nosotros le hicimos las siguientes preguntas.

¿Qué sectores son los más afectados dada la situación actual de la contaminación del agua?

─Principalmente los niños y adultos mayores, porque son los más vulnerables ante cualquier ataque bacteriológico. 95 mil niños que mueren al año según datos de la UNAM, por enfermedades gastrointestinales, por consumir agua contaminada. Y en México 2,6 millones de personas mueren al año por la misma causa.

Ante esta problemática, ¿qué ha proliferado como solución entre los ciudadanos?

─Los negocios de rellenadoras. Hasta el 2020, había más de 24 mil rellenadoras a nivel nacional, ha subido el 60%. Pero, esta es una solución que se ha dado desde la sociedad ante una realidad. Carecemos de agua de calidad, entonces con una inversión muy pequeña, los pequeños negociantes han visto un nicho de mercado en la falta de calidad de agua y ofrecen servicios de rellenado de envases.

¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del agua en México y cómo afectan a su calidad?

─Principalmente que las fuentes de abastecimiento están completamente contaminadas, esa es la principal razón.

4) ¿En el caso de las rellenadoras, por qué podrían ser peligrosas para la salud?

─Los procesos no son regulados, supervisados, certificados, entonces, el trato que se le da a estos negocios no es un trato de industria alimenticia, a pesar de que está regulado como tal, no están supervisados.

Pero, el problema es mayor, pues los organismos operadores en México no están cumpliendo con la normativa de la Ley 127 de la Secretaría de Salud, que establece los estándares para el agua potable. De los 2500 organismos operadores a nivel nacional, ninguno asegura que el agua entregada cumpla con esta ley, y ninguno de ellos te dice y te certifica que el agua que entrega es conforme a la ley. Esta falta de cumplimiento constituye un delito y un problema de salud pública.

¿Cuáles son los procesos de purificación adecuados que deben seguirse para garantizar la calidad del agua potable?

─Atender las fuentes de abastecimiento. Lo primero es reducir considerablemente la contaminación de ríos, mares, lagos y lagunas, y esto sólo se logra tratando el 100% del agua del residual que llega a nuestros ríos. En México solo se trata el 40% del agua residual que sale de nuestras casas.

¿Qué le dirías a las personas que usan filtros?, ¿se considera una práctica segura y garantizada?

─No podemos asegurar que el agua es 100% segura, sólo por medio de un laboratorio. Carecemos de conocimiento del agua que me llega a mi casa, y de la seguridad del agua que entrega el filtro. Únicamente se garantiza por medio de un laboratorio.

¿Qué tipo de regulaciones existen actualmente en México para garantizar la calidad del agua potable? ¿Y cómo se supervisan y hacen cumplir estas regulaciones?

─Los organismos operadores, ya se han regulado de modo más frecuente por la COFEPRIS y la secretaría de salud, sin embargo, estos negocios que lucran vendiendo agua supuestamente purificada, tienen que cumplir 3 condiciones.

Obtener el aviso de funcionamiento de la COFEPRIS.

Realizar estudios bacteriológicos cada seis meses.

Mantener buenas prácticas, como mantener un lugar limpio y visible, sin oxidaciones, y asegurarse de que el personal utilice equipo de protección adecuado, como cofias, guantes y cubrebocas.

Estas medidas garantizan que se sigan los protocolos necesarios para asegurar la calidad del agua.

¿Qué recomendaciones darías a las amas de casa, jefes de familia y educandos en general para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua de calidad y asegurar su consumo adecuado?

─Primero informar qué es un agua de calidad para hidratarme, no porque tome una agua que está envasada con características que comentamos que deben tener las rellenadoras, me va a asegurar que me va a hidratar, depende de mi estado de salud.

Finalmente, ¿cuál crees que sería el impacto a largo plazo en la salud pública y en la sociedad en general si no se aborda adecuadamente el problema de la calidad del agua en México?

─Tendremos que invertir más como familias para conseguir un agua de calidad, vamos a tener muchos más casos de muerte, más de 2,6 millones de casos por enfermedades gastrointestinales. Va a requerir más inversión económica y cultura para el cuidado y la infraestructura.

cuidado del agua

¿Métodos seguros para beber agua de calidad?

Los métodos de filtrado y desinfección del agua, como hervirla o usar químicos, son insuficientes para combatir la contaminación. La ebullición elimina la mayoría de las bacterias pero deja sales pesadas, y el uso de productos químicos puede tener efectos negativos a largo plazo. Aunque estas prácticas reducen el riesgo de enfermedades como el cólera, no garantizan la salud a largo plazo. Es preferible buscar métodos de purificación más naturales que no introduzcan productos químicos como el cloro en el agua.

Agua en México una estrategia para avanzar

Es crucial buscar estrategias, tanto individualmente como en conjunto, para cuidar y garantizar la calidad del agua, especialmente en este cuarto año de sequía. No podemos permitirnos desperdiciar ni contaminar este recurso vital.

Para mejorar la gestión del agua, integremos prácticas responsables y busquemos información útil. Agua en México, un equipo de expertos comprometidos, ofrece datos cruciales sobre hidratación y salud pública. Colaborar con ellos es clave para conservar el agua y promover el bienestar en nuestro país.