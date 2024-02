Transformando la Movilidad: Isidoro Massri y la Visión Innovadora de JAC en México

El mundo de la movilidad automotriz es vasto, con vertientes fascinantes como tecnología, sustentabilidad y diseño. En este contexto, JAC emerge como un valor multifacético.

Para brindarnos una visión más completa, Isidoro Massri, presidente de JAC, comparte desde su arraigada conexión con la cultura mexicana hasta su audaz liderazgo en la industria. Esta entrevista ofrece información valiosa sobre cómo JAC revoluciona el mercado con vehículos adaptados a las necesidades del mexicano y lidera la transición hacia la electromovilidad.

JAC: Aportando valor

Este enfoque les ha permitido revolucionar el sector automotriz y ha sido clave para ofrecer vehículos que se ajustan perfectamente a las necesidades del mexicano

¿Qué representa la presencia de JAC en el mercado mexicano?

- Algo diferente y único porque esto es una fórmula que no existe en otras marcas, ni chinas, ni europeas, ni americanas, ni japonesas. De inicio, es importante mencionar que la empresa mexicana que está al frente de JAC en nuestro país es Giant Motors Latinoamérica; tenemos una planta de ensamble desde hace 16 años que nos avala como “Hechos en México”, y desde que nació el proyecto, hemos tenido claro que el foco siempre estaría centrado en nuestro país. Hace 10 años, nos dimos a la tarea de buscar la mejor marca que se acoplara a las necesidades del mexicano y en ese momento, y después de ver muchas opciones, decidimos que JAC era la mejor opción pues gracias a su historia, centros de manufactura, centros de R&D con los más altos estándares de calidad, podemos ofrecer al mexicano lo que realmente está buscando. Las mejores opciones de movilidad tanto como una extensión de sus familias, como el mejor aliado para los negocios.

¿Qué papel juega su planta de ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para lograr ese objetivo?

- México requiere de una calidad específica, de una supervisión y de cierta ingeniería, pero, sobre todo, de la versatilidad e injerencia en el producto de manera muy particular, de ahí que, tener la capacidad de controlar la calidad, los procesos, las especificaciones o los componentes es vital; y sin duda, tener una planta de ensamble en nuestro país, lo facilita todo.

- Por ello, decidimos crear una fórmula en donde no somos la marca, ni el distribuidor, somos algo en el medio que es una planta de ensamble que tiene la capacidad de crear un producto, modificar componentes, la homologación de partes a nivel nacional, cambio de proveeduría inmediata si es que se necesita y ser ese enlace con los distribuidores, darles a ellos todas las herramientas para atender al cliente mexicano, no al cliente mundial. Hoy en día tenemos el único EV Center en Latinoamérica que se especializa en los vehículos eléctricos, además de un almacén de refacciones completo, que nos permite entregar a nuestros dealers en tiempo récord.

¿Esa es la estrategia para crecer exponencialmente?

- Nosotros decidimos prácticamente todo: qué producto lanzar, cómo lanzarlo, a qué precio, cómo se llamará, qué especificación debe tener, el marketing, la garantía y qué hacer. Mucho de lo que hay acá ha migrado a otros países. México creó hace siete años la nueva imagen de las agencias, los nombres de los modelos y más; hoy, lo volvemos a hacer con la nueva imagen de la marca y, gracias al trabajo en conjunto y el crecimiento que hemos tenido como empresa con manos 100% mexicanas, puedo decir que México es el país más importante de JAC fuera de China.

¿Qué es lo que busca un mexicano en un auto?

- Antes quería un producto que tuviera la menor probabilidad de falla, pero que le gustara y que tuviera un buen motor. Hoy la gente lo que busca es casarse con una marca que sea humana, que le responda en caso de que algo le pase, que le tome la llamada y le conteste, que le ayude en las buenas y en las malas.

¿Cómo dan garantía al cliente de que van a encontrar las refacciones en cualquier parte del país?

- Para que un vehículo pueda ser ensamblado tengo que contar con el 100% de las partes. Tenemos un almacén con capacidad de 516 mil partes para surtir a México. Hay 60 distribuidores a nivel nacional con sus almacenes de refacciones. Yo dejo un coche parado en planta antes que dejarlo en servicio y esa promesa solo la puedes dar si tienes una planta de ensamble. No existe otra empresa que tenga esta fórmula. La promesa de JAC es que en menos de dos días tiene que estar el 98% de las partes en el distribuidor.

¿Cómo han cambiado el segmento de los eléctricos?

- Todos decían “el eléctrico no es para México. México no está listo”. Sin embargo, lo lanzamos en 2019 porque siempre hemos estado seguros de que México lo merece. Hoy digo orgulloso que abrimos muchos caminos,tantos, que nuestro país ya es foco de lanzamiento y apertura para vehículos eléctricos. No tengo duda que vamos a lograr el objetivo más pronto de lo que pensábamos.

¿Creen que ya son un referente en la electromovilidad?

- Definitivamente sí, lo hemos visto en acciones de otras marcas que utilizan nuestra narrativa, creatividad, incluso palabras clave que detectamos para convertirnos en referentes; eso nos da orgullo. Ver cómo una marca que tiene 100 años en México y es la más conocida hace lo que estoy haciendo, ahí es donde te das cuenta. Nuestra visión era ser líderes y un referente en la nueva industria automotriz. El que no conoce un coche eléctrico está cegado por mitos, tabúes y miedos porque cualquier persona en el mundo que maneje un eléctrico tres semanas, no regresaría a otra tecnología.

¿Qué viene para JAC en el corto plazo?

- Viene más de lo que estás viendo. Te diría que nos falta consolidar esto, seguir siendo el número uno en eléctricos y líder en varios de los segmentos. Seguir innovando en la parte de vehículos eléctricos, ser más eficientes en la planta de ensamble, en la fabricación, en la postventa, para que todo cumpla con un objetivo que es la satisfacción del cliente. Nuestro nuevo propósito de empresa es ser la marca mejor valorada de la industria automotriz tanto por el usuario como por el distribuidor, los inversionistas e incluso por la gente que trabaja con nosotros. Creo que es uno de los retos más grandes, es una misión de vida. Si logramos que una persona hable bien de JAC, te la recomiende y te diga ‘yo lo haría de nuevo’, logramos ese objetivo.

Isidoro Massri, director general de JAC México: “Estamos creciendo en líneas de ensamble. Creemos que esta fórmula es la correcta. No queremos hacer lo que hacen todos porque ese es el enemigo número uno”.

JAC en 2017

Fue el año en que JAC hizo su entrada al mercado mexicano bajo el respaldo de Giant Motors Latinoamérica con capital de Carlos Slim. Actualmente dominan el mercado de vehículos eléctricos en México, vendiendo seis de cada diez unidades.