Conoce ZYN, bolsas de nicotina, una alternativa a fumar

¿Buscas una mejor alternativa que continuar fumando?? Philip Morris International (PMI) trae a México una opción para los fumadores adultos: ZYN. Este producto promete transformar la forma en que los adultos consumen nicotina, ofreciendo una experiencia libre de humo y tabaco. A continuación, exploraremos en detalle qué es ZYN, sus características, y por qué puede ser una mejor opción para quienes buscan alternativas diferentes a los cigarros.

ZYN BLACK CHERRY

¿Qué es ZYN y cómo funciona?

ZYN es una innovadora bolsa de nicotina diseñada específicamente para adultos que buscan una opción menos dañina que continuar fumando. Este producto no contiene tabaco ni genera combustión, lo que lo diferencia radicalmente de los cigarros y otros productos.

Estas bolsas de nicotina se colocan entre la encía y el labio, permitiendo que la nicotina se absorba a través de la mucosa oral. De este modo, ZYN ofrece una alternativa práctica y discreta para aquellos que buscan una forma alterna de consumir nicotina, sin necesidad de encender un cigarro.

ZYN COOL MINT

Beneficios de elegir ZYN: Una alternativa menos dañina

Ahora bien, uno de los principales beneficios de ZYN es que elimina el proceso de combustión, que es el principal responsable de las sustancias químicas dañinas asociadas con el tabaquismo. Al evitar la combustión del tabaco, ZYN proporciona una experiencia de nicotina sin las sustancias químicas tóxicas presentes en los cigarros.

ZYN no solo ofrece una alternativa libre de humo y tabaco, sino que también proporciona varios beneficios que lo hacen una opción conveniente y discreta para los fumadores adultos:

No hay humo molesto ni malos olores : Al no producir humo, ZYN elimina el riesgo de incomodar a las personas a tu alrededor y deja atrás los olores desagradables que suelen asociarse con el consumo de tabaco.

: Al no producir humo, ZYN elimina el riesgo de incomodar a las personas a tu alrededor y deja atrás los olores desagradables que suelen asociarse con el consumo de tabaco. Sin cenizas, sin desorden : A diferencia de los cigarrillos tradicionales, ZYN no genera cenizas, lo que lo convierte en una opción mucho más limpia y práctica.

: A diferencia de los cigarrillos tradicionales, ZYN no genera cenizas, lo que lo convierte en una opción mucho más limpia y práctica. Es una forma más discreta y menos invasiva de consumir nicotina

ZYN En cualquier lugar

Es importante destacar que, aunque ZYN es una alternativa sin humo, no está exento de riesgos y sigue siendo adictivo. Sin embargo, para los fumadores adultos que no están listos para dejar la nicotina, ZYN representa una opción diferente y conveniente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente mil millones de personas fuman actualmente, y se estima que esta cifra se mantendrá similar en 2025. Por lo tanto, productos como ZYN juegan un papel crucial en ofrecer alternativas sin humo para los consumidores de nicotina. ZYN libera 99% menos de sustancias químicas nocivas en comparación con el humo del cigarro.¹

La ciencia detrás de ZYN y su impacto global

ZYN es la marca número 1 de bolsas de nicotina en los estados unidos. ZYN no solo representa una innovación en el mercado de nicotina, sino que está respaldado por sólidos datos científicos y experiencias internacionales.

Por su parte, Suecia ofrece un ejemplo claro de cómo las regulaciones que permiten el acceso a productos libres de humo pueden tener un impacto positivo en la salud pública. En este país, ha habido una disminución acelerada en la prevalencia del tabaquismo debido a la adopción de alternativas sin humo como el snus, además de productos de vapor y tabaco calentado, lo que ha llevado a los fumadores a abandonar los cigarrillos. Desde la década de 1980, las tasas diarias de tabaquismo en Suecia han disminuido significativamente, pasando de alrededor del 35% a menos del 6%. Este logro ha sido acompañado por una disminución notable en la incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, haciendo que Suecia tenga una tasa mucho más baja de enfermedades relacionadas con el tabaquismo y mortalidad asociada en comparación con cualquier otro país de la Unión Europea. Suecia está en camino de convertirse en el primer país desarrollado en declarar el fin de la epidemia del tabaco, alcanzando una prevalencia de tabaquismo inferior al 5%.

Disponibilidad y variedades de ZYN en México

Si estás interesado en probar ZYN, debes saber que ya está disponible en Monterrey, Ciudad de México y en Guadalajara. Puedes adquirirlo en tiendas OXXO, 7-Eleven y tiendas directas de Philip Morris México. ZYN está disponible en 4 diferentes sabores; Cool Mint, Citrus, Black Cherry y Espressino.

Se ofrece en variantes de 3 o 6 mg, adaptándose a las preferencias individuales de los fumadores adultos. A pesar de que ZYN es una alternativa más conveniente que el cigarro, es importante recordar que sigue siendo un producto adictivo y no está exento de riesgos.

PMI continúa su compromiso con un futuro sin humo, desarrollando productos como ZYN. Esta estrategia es parte de un esfuerzo mayor por transformar la industria del tabaco y proporcionar mejores alternativas de consumo de nicotina para los fumadores adultos.

¿Es ZYN una mejor alternativa para ti?

En conclusión, ZYN se presenta como una innovación significativa en la categoría de productos sin humo. Si eres un fumador adulto que busca una alternativa menos dañina al cigarro, ZYN podría ser una opción para ti.

ZYN Una alternativa práctica

Por lo tanto, si deseas explorar una nueva forma de consumir nicotina, considera ZYN.frase para cerrar. La mejor opción es dejar el cigarro, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen mejores alternativas como ZYN.

Este producto no es libre de riesgo y contiene nicotina, la cual es adictiva. Venta exclusiva para adultos.

¹Redeby J, et al, “Abstract: Harmful and potentially harmful constituents in selected novel nicotine pouch products in comparison with tobacco based nicotine delivery products and pharmaceutical nicotine replacement therapy products (NRTs),”

En colaboración con @zyn_mxoficial