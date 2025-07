¿Renunciará Jorge Romero al PAN? Morena exige al panista cumplir su palabra

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde criticó al líder del PAN, Jorge Romero por no cumplir su palabra de renunciar a su cargo, dado que prometió dejar su puesto de comprobarse que el Gobierno Federal no espiará a partir de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Es falso que las autoridades puedan ‘geolocalizarte’ sin mediación de un juez. Los panistas no cumplen su palabra y le mienten al pueblo de México”, dijo.

En conferencia de prensa, la morenista presentó una tabla comparativa sobre el Artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en la que demostró cómo Jorge Romero tergiversó el texto de una forma “perversa” para mentirle al pueblo de México.

“Mientras no haya una orden judicial, no hay posibilidad de solicitar a las autoridades la geolocalización en tiempo real. No somos iguales, si alguien ha sido víctima de espionaje han sido los líderes de nuestro Movimiento”, expuso.

Asimismo, Luisa María Alcalde calificó de cínicos a la oposición, dado que critican al actual Gobierno de México por presuntas acciones de espionaje, siendo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se compró el programa “Pegasus”.

Anuncian creación de comisión para evaluar corporaciones a Morena

La líder nacional de Morena anunció la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, que tendrá el objetivo de analizar y dictaminar, esto de manera colegiada y así dictaminar la conveniencia de sumar los nuevos perfiles al movimiento de regeneración nacional.

“La militancia merece claridad sobre las razones que nos llevan a sumar nuevos perfiles. No somos un partido de puertas cerradas, pero sí estamos en condiciones de analizar con rigor los pros y contras de cada incorporación. Queremos institucionalidad y transparencia”, detalló.