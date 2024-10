Elías Ayub: “Ojalá que toda la porquería que hay en las federaciones desaparezca”

Luego de haber emocionado a México con sus actuaciones en París 2024, los medallistas nacionales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se dieron cita en el corazón de la Ciudad de México para recibir los incentivos especiales que prometió la Fundación Telmex en caso de alcanzar el podio.

¿Qué se dijo en la entrega de reconocimientos?

Como era de esperarse, el Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Elías Ayub, se hizo presente para entregar los estímulos a los Seleccionados Nacionales, dejando a su paso un contundente mensaje para las federaciones deportivas solicitando su unión y criticando las gestiones.

“Ojalá que no sean discursos a lo wey (los que dieron los titulares del COM y la Conade), que sean discursos en serio y tengamos unas autoridades del deporte unidas, que se hablen, se apoyen, que no tengan envidias y celos, porque nos mata que estén divididos. Me mandó mensaje Rommel Pacheco y le dije que se tenía que unir con el COM”, comentó.

Asimismo, el expresidente de Pumas, aseguró que el deseo de todos los atletas es trabajar para hacerse presentes en los siguientes olímpicos, solicitando que no falten los apoyos para ellos en su proceso a representar a México

“Si algún día necesitan algo y yo les puedo ayudar, cuenten conmigo. Pero unidos, viendo por los chavos y gastándose la lana en ellos, no en tonterías. La meta de todos es Los Ángeles, pero eso no se puede conseguir sin billete, así que ojalá que la lana se vaya para ellos y que toda la porquería que hay en las federaciones desaparezca, yo hablo claro y es una porquería”, aseguró.

Finalmente, Ayub cerró su discurso comentando que el compromiso de la federación es lo que necesitan los deportistas, quienes al alcanzar la gloria se han convertido en referentes nacionales.

“Son años de traer la mugre arrastrando, pero ojalá que le entren con pantalones y decisión a limpiar nuestro deporte porque se lo merecen estos héroes”, sentenció.