Nuevo capítulo culinario en Sonora Grill: innovación, fuego y sofisticación en cada plato

La gastronomía, trasciende el acto de comer, es un lenguaje universal. Tiene el poder de reunir miradas, entrelazar conversaciones y despertar memorias a través de un solo bocado. En este universo de sabores y emociones, hay lugares que inspiran. Entre ellos, Sonora Grill se erige como un referente indiscutible: un lugar donde el arte de la brasa dialoga con la creatividad culinaria más actual.

La esencia de Sonora Grill siempre ha sido clara: ofrecer una propuesta gastronómica que evoluciona sin perder su identidad. Su liderazgo en cortes de carne a las brasas es indiscutible, pero su cocina nunca se limita; se reinventa para abrazar la diversidad de paladares. Aquí, tanto un amante de un chuletón prime como quien busca una creación vegetal exquisita encuentra un espacio pensado para su gusto, sin concesiones en calidad ni en técnica.

Esa búsqueda constante por sorprender se materializa hoy en un nuevo menú diseñado por el chef corporativo Salomón Gabino —“Chef Gabo”—, un maestro que entiende que el fuego es tan protagonista como el ingrediente. Su visión rescata sabores auténticos, se atreve con fusiones inesperadas y se compromete con la excelencia en cada detalle. En esta propuesta, los sabores viajan desde la fuerza de la brasa hasta la sutileza de preparaciones que evocan el mar, como el taco de totoaba, y la frescura vibrante del tiradito de ojo de Rib Eye.

Chef Gabo revela el nuevo menú de Sonora Grill: tradición, innovación y diversidad en la parrilla

Entre las creaciones más celebradas también figuran la quemada de filete, el betabel braseado con feta, el spaghetti de la Nonna, así como cortes excepcionales como el Rib Eye Prime y el Chuletón Prime. Cada platillo revela un balance preciso entre técnica, sabor y estética, en un ejercicio de alta cocina que se disfruta con todos los sentidos.

Esta apuesta culinaria cuenta con una dirección estratégica que mira siempre hacia el comensal. Carlos Velasco, director de operaciones de Sonora Grill, lo resume con claridad: la experiencia del cliente es el centro de todas las decisiones. Desde la elección de los ingredientes hasta la ambientación de cada mesa, todo responde a la premisa de que cada visita debe ser memorable.

Con este nuevo menú, Sonora Grill reafirma su liderazgo en la cocina de brasas y amplía su territorio gastronómico hacia un universo más diverso y sofisticado. Una invitación para redescubrir sabores, compartir momentos y vivir la experiencia de un restaurante que entiende que comer bien es, también, un acto de celebración.