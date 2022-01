Gonzalo Pineda no le “echará la mano” a ningún futbolista mexicano en la MLS

Comienza la aventura de Gonzalo Pineda como entrenador del Atlanta United, en la MLS en este 2022, y ahora está en búsqueda de refuerzos, en donde contempla a cualquier jugador y no solo a futbolistas mexicanos.

En entrevista con ESPN, Pineda afirmó que no busca “echarle la mano” a ciertos futbolistas solo porque sean mexicanos.

“No estoy aquí para echarle la mano a nadie. Yo estoy aquí para darle resultados al equipo y si hay un jugador que tenga las características que necesitamos para ser mejor en la cancha y fuera de ella se pensará como una posibilidad, por supuesto

Pero lo que yo no puedo hacer y, sobre todo, mucho menos en mi primera oportunidad como entrenador en jefe, es traer a jugadores que, quizá, no tengan el estilo o el nivel para estar aquí. Echarles la mano solamente porque sean mexicanos, no puedo hacer eso”, afirmó.

Por otra parte, el ex seleccionado nacional también señaló que no buscan jugadores por su país de origen, aunque señaló que los que cuentan con doble nacionalidad, pueden beneficiar al equipo, ya que no juegan como extranjeros.

“Cuando veo a un jugador veo sus características, lo que podría aportarnos, si esas características podrían hacer mejor al equipo o no. No busco jugadores por su nacionalidad; busco jugadores por sus características que nos puedan aportar”, dijo.

El entrenador, de 39 años y que verá su primera experiencia al frente del Atlanta, indicó que también su sueño es poder dirigir en Europa, aunque está enfocado en conseguir los objetivos en la MLS.

“Me encantaría tener esa experiencia en el futbol europeo; pero, obviamente, es soñar mucho, porque lo único que ocupa mi mente, repito, es Atlanta, tener éxito acá y corresponder a la confianza que me ha dado el club con resultados y con buen futbol”.

Cabe recordar que el Gonzo Pineda fue auxiliar técnico en el Seattle Sounders, de la MLS. Fue nombrado como entrenador en agosto del 2021.

Atlanta United, en la última temporada, fue quinto lugar en la conferencia este de la MLS, con 37 puntos. Y cayó eliminado en la primera ronda ante el New York City.