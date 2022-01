Marco García es operado con éxito y envía mensaje a la afición de Pumas

Buenas noticias para los Pumas de la UNAM, luego de que Marco García fue operado con éxito tras a fractura de peroné que sufrió en la pierna derecha, durante el duelo ante Querétaro, correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Mediante redes sociales, el juvenil mexicano publicó una postal en el hospital, tras salir de quirófano; además, le dejó un alentador mensaje a la afición del conjunto felino.

“Comienza una nueva aventura y estoy listo para superarla, sé que aún me quedan muchas alegrías por regalarles y no me rendiré hasta ser referente de este club que me lo ha dado todo. Nos vemos pronto familia”

— Marco García