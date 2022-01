Brandon Moreno pierde el título de peso mosca en UFC

Brandon Moreno no pudo retener su título de peso mosca en UFC, luego de caer por decisión unánime frente al brasileño Deiveson Figueiredo, a quien enfrentó por tercera ocasión y se alistarían para el cuarto combate.

Es importante mencionar que en 2021, Brandon Moreno se convirtió en el primer peleador mexicano en conquistar un título de UFC, razón por la que tuvo al pueblo azteca apoyándolo en un combate que cumplió con las altas expectativas.

Pero finalmente los jueces decidieron inclinar a balanza hacia el brasileño, quien recuperó el título de peso mosca y dejó abierta la posibilidad de una nueva pelea ante Brandon Moreno, a quien le ha externado su respeto y admiración.

“Muchas veces me he caído y me he vuelto a levantar”

— Brandon Moreno