Carlos González se diculpa con la afición de Tigres por cantar himno de Pumas

Después de ser captado entonando el himno de los Pumas de la UNAM, el atacante de Tigres Carlos González ofreció disculpas a los incomparables comentando que nunca realizó dicha acción como falta de respeto a la institución regiomontana.

Mediante las redes sociales el delantero felino fue fuertemente criticado por buena parte de la afición de Tigres, señalando como una falta de respeto que el jugador entone el himno del equipo rival, además de que el rendimiento de González ha estado lejos del mostrado por el paraguayo con los Pumas.

“Veo que mucha gente se molestó por el hecho que se me veía entonando el himno de Pumas. No es faltar al respeto a la institución que defiendes. Mi compromiso y profesionalismo jampas estará en duda con el club que apostó por mí como lo es Tigres. No mezclen las cosas. No porque no me ha ido bien en el club signifique que me tengan que reventar como de costumbre”

“Los goles caerán y siempre los festejaré con todos ustedes. Fin. Aparte, los compañeros que tenía a lado (en la banca) me preguntaron si me aprendí la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió”, expresó el atacante guaraní a través de sus historias de Instagram.

Charli jugó para los capitalinos del 2018 al 2020, años en donde se mostró como un verdadero cazagoles con 34 anotaciones en 92 partidos con los universitarios, además de disputar una final en el año 2020, en la cual cayeron contra el equipo de León.

