Atleta mexicano se endeuda con tarjeta de crédito para ir a Juegos Olímpicos de Invierno

Jonathan Soto Moreno fue el primer atleta mexicano en clasificarse a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, justa en donde buscará conquistar una presea para el país, de la mano de su entrenador Germán Madrazo, quien hizo historia en PyeongChang 2018; sin embargo, el juvenil reveló que no cuenta con el apoyo económico para su proceso olímpico, pues todo lo ha puesto de bolsillo, incluso se endeudó con una tarjeta de crédito para cumplir su sueño.

“Ha sido una jornada financiera dura, todo lo que se ha invertido ha sido bastante, por una temporada son como 20 mil dólares, donde vivo yo me permite estar entrenando en casa, se puede decir que eso me lo ahorro. Patrocinadores de momento no tengo, hay empresas que me han ayudado en equipo y eso me aliviana un poco. En el ciclo olímpico he gastado aproximadamente 50 mil dólares”

— Jonathan Soto en conferencia de prensa.