¡Una mexicana más a Europa! Itzel González es nueva jugadora del Sevilla

La Liga MX Femenil continúa dando pasos firmes en su corta historia, pues este martes se anunció oficialmente la exportación de Itzel González, portera de Xolos Femenil, quien fichó con el Sevilla de España.

La guardameta de 27 años de edad vivirá su primera experiencia en el Viejo Continente, tras su paso con el conjunto fronterizo y la Selección mexicana; en el presente torneo Clausura 2022 sumó 180 minutos jugados, pues disputó dos de los tres partidos jugados.

Itzel González firmó contrato con el Sevilla hasta 2024.

“Estoy muy emocionada de estar aquí, he trabajado durante mucho tiempo y que se dé en esta etapa de mi vida es fantástico, llegar a este club es una oportunidad enorme. Me contactan hace dos semanas con un mensaje de que si me interesaba ir al Sevilla y desde ahí no puedo dormir, empezando a ver la posibilidad y claro que dije que sí a un club con un gran grupo de personas, un club que genera mucho cariño y con mucha tradición dentro de la propia ciudad”

— Itzel González