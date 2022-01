Rey Vargas buscaría el título de peso pluma, confirma el CMB

México podría tener pronto de regreso a un campeón del mundo, después de que Rey Vargas tendría la oportunidad de pelear por el título de peso pluma del CMB, así lo confirmó Mauricio Sulaimán, presidente del organismo.

En el Martes de Café del CMB, Rey Vargas agradeció el apoyo durante su recuperación y aseguró que hoy más que nunca está listo para conquistar una nueva división.

El CMB afirmó que Vargas será el retador obligatorio al título de Mark Magsayo, el filipino que apenas conquistó la corona este fin de semana, tras vencer a Gary Russell Jr.

[ Te dejamos unos tips para que viajes seguro ]

[ ¡Decídete por un Toyota híbrido ya! ]

“Es una pelea directa”, confirmó Víctor Silva, subdirector del organismo, de acuerdo al mensaje de Sulaimán Saldívar. “No se le dará ninguna pelea (voluntaria) a Magsayo para después enfrentar a Vargas. Es un enfrentamiento directo”.

Ante el anuncio, Rey Vargas afirmó que el filipino Mark Magsayo será muy difícil de enfrentar. “Es un rival fuerte, aguerrido y duro, va para adelante, no le importa arriesgar con tal de conectar”, reconoció. “Es rival duro, pero no imposible, me han tocado siempre rivales duros y vamos a trabajar sobre eso”.

Pero sabe que no será fácil tener ese enfrentamiento, debido a los problemas de la empresa PBC.

“Su estrategia es tratar de darnos la vuelta, la misma empresa me lo comentó. Están evadiendo la pelea, no la quieren. Puedo decir que tiene miedo, la están evadiendo, pero vamos a buscarla”, dijo.

Tras alejarse de los cuadriláteros por casi dos años por una fractura de pierna, ahora está listo para volver a la cima.

El mexicano cuenta con un récord invicto de 35 triunfos, con 22 nocauts. Su última pelea fue el 6 de noviembre del 2021, frente a Leonardo Baez.

Publimetro te recomienda