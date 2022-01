Carlos Hermosillo arremete contra Hugo Sánchez “Es un tipo que solo ve por él”

Las recientes declaraciones de Hugo Sánchez no cayeron nada bien en otras leyendas de la Selección Mexicana, pues el Pentapichichi, aseguró en un programa de ESPN que “Sí hubiera jugado con otra selección y no con México, habría ganado la Copa del Mundo”.

Ante ello, Carlos Hermosillo levantó la voz y aseguró que el ex del Real Madrid nunca fue un líder en la selección y lo tachó de ser un jugador individualista.

“En la Selección se la vivía atendiendo compromisos publicitarios y casi nunca estaba con nosotros. Cuando nos hablaba solamente hablaba de Míchel, de Butragueño y que él metía todos los goles. Es un tipo que solo ve por él, un individualista, puede más su ego que cualquier otra cosa. Para un joven como yo, que solo tenía dos años de haber debutado y poder convivir con el que es tu ídolo y darte cuenta de cómo era, esperaba yo otra cosa, me dejó mucho que desear”, contó el ex futbolista para el podcast Mother Soccer de FutVox.

Asimismo, el histórico de Cruz Azul no negó la calidad de Hugo como jugador; sin embargo, considera que de haber tenido más humildad, Sánchez hubiera logrado cosas más importantes como entrenador.

“El problema de Hugo fue su boca. A veces hablamos con el estómago antes de pensar bien las cosas. Si Hugo hubiese tenido más humildad sin ser tan arrebatado en sus declaraciones, probablemente habría logrado muchas más cosas como entrenador porque como jugador es indudable que fue el mejor de todos los mexicanos, pero esa declaración cuando dice que él habría ganado el Mundial si no fuera de México, está muy mal, porque ataca a todos sus compañeros ¿O acaso solo podía jugar con Míchel y Butragueño? Nunca hay que escupir para arriba, en la vida hay que ser congruente y eso no existe en él”, agregó.

Hugo nunca marcó diferencia en Mundiales

El Grandote de Cerro Azul, también narró que Hugo nunca marcó diferencia con México, pues cuando más se le necesitaba no apareció, sobre todo en el Mundial de México 86 donde Sánchez era el referente.

“Recuerdo que en aquel partido contra Alemania él termina disque tironeado o desgarrado, el masajista que trajo desde España era el que lo sobaba a un lado de la cancha y ya nunca volvió, ni siquiera para intentar participar del partido. Siendo él un supuesto líder ya no quiso participar. Súmale que falló un penal contra Paraguay, el que no tiró contra Alemania, tuvo un mal Mundial porque todos esperábamos muchísimo más de Hugo Sánchez y no pasó nada”, detalló.

Hermosillo considera que Hugo, da este tipo de declaraciones a propósito, pues cree que le encanta ser el foco de tención. “Cuántas barbaridades no dice y hasta parece que lo hace adrede para que estemos hablando de él, para que aparezca su nombre y eso le encanta, que todos le presten atención. Él nunca fue líder porque jamás predicó con el ejemplo, nunca se sentó a comer con nosotros”, sentenció.