Chicharito cansado del hate “Que si hasta mis hijos no son míos, no es fácil”

Ser una figura a nivel internacional no ha sido nada sencillo para Javier el Chicharito Hernández, pues a pesar de que ha logrado cosas importantes en el plano futbolístico, como ser el máximo goleador histórico de la Selección mexicana, el actual jugador del Galaxy tiene que batallar con las constantes críticas hacia su carrera. Incluso, hay quienes dudan de su paternidad.

A través de un en vivo en Instagram, el Chicharito se sinceró y reconoció lo difícil que ha sido para él lidiar con todo el hate que le tiran en redes sociales, pues no solo se meten con su carrera profesional, también con su vida personal, algo que para el tapatío no es nada sencillo de asimilar.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas. No es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre, que esto, que el otro. No es fácil, no es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, contó Hernández.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

El Chicharito, tuvo una relación sentimental con Sarah Kohan, que en una ocasión llegó a contar que el ariete mexicano no era el mejor compañero que ella y sus hijos deseaban.

Actualmente, el ex jugador del Manchester United se encuentra preparándose físicamente para estar a tope en el arranque de la temporada de la MLS que comenzará en marzo de este año.