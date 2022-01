Maluma narra documental de la Selección Colombiana

Maluma, que es uno de los cantantes más influyentes de la actualidad, fue el elegido para darle voz a “Mi Selección Colombia”, un documental donde se cuenta la pasión que desencadena el futbol en el país cafetalero.

El documental que cuenta con una serie de 6 capítulos de 40 minutos cada uno, fue estrenado este viernes 28 de enero a través de la plataforma Amazon Prime Video. En él, se podrá observar a la selección colombiana en la intimidad, a la par que el cantante del género urbano relata el amor que sienten los colombianos por su selección.

En la serie que podrá verse en 240 países, se mostrarán imágenes inéditas de momentos tristes y alegres de dicha selección durante su seguimiento en la Copa América 2021 y su proceso en las eliminatorias de cara al Mundial de Catar 2022.

¡Mi Selección Colombia estrena mañana! Esta gran historia estará disponible mañana solo en @PrimeVideoLat #MiSelecciónColombia pic.twitter.com/fm2aGKQyme — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2022

¿Por qué Maluma?

Si bien es cierto que Maluma no es un narrador de futbol o periodista deportivo, los directivos del documental decidieron que querían darle la oportunidad a alguien que fuera un símbolo de identidad para el pueblo colombiano, pues a los narradores, ya los incluirían en la serie en momentos donde se relaten goles del combinado cafetalero.

“Queríamos traer a alguien que no fuera tan del mundo futbolero, no un futbolista, no precisamente un comentarista deportivo, nadie del interior de la selección sino queríamos traer a alguien que representará a todos los colombianos que dejará el nombre de Colombia en alto”, contó el productor de la serie Pedro Dávila en entrevista con Récord.

De esta manera, fue como el reconocido cantante fue invitado a ser parte de la serie y con ello, comenzó una nueva faceta de su vida, donde relata momentos únicos de la selección de su país. Incluso, en el tráiler oficial, se escucha a Maluma decir “Desde niño siempre quise ser futbolista, y hoy soy tan solo un fan”.