Donovan Carrillo: “Estoy enfocado en dar mi mejor papel en Beijing 2022”

A pesar de su juventud, el patinador Donovan Carrillo se muestra como un atleta experimentado que quiere brillar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y llevar a la bandera de México a lo más alto.

Aunque es una competencia que casi no se practica en el país, Carrillo busca romper esas barreras y demostrar que los deportes invernales pueden darle una alegría más al deporte nacional. Al conseguir el puesto 20 en los pasados Campeonatos Mundiales, celebrados en Estocolmo, Suecia, el deportista jalisciense afianzó un sitio para México en la justa invernal, y será el segundo patinador después de que Ricardo Olavarrieta lo hiciera en Calgary 1988 y Albertville 1992, quien concluyó en los peldaños 27 y 30, respectivamente.

¿Cómo te sientes de pertenecer a la delegación mexicana que estará en Beijing 2022?

— En esta edición tenemos un buen pronóstico, somos cuatro deportistas clasificados y que estoy seguro que cada uno se va a esforzar para dar resultados que harán que el país se sienta orgulloso de nosotros.

¿Cuál es tu expectativa rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno?

— Estoy muy emocionado. Ahora sí veo tan cerca algo por lo que he trabajado tantos años me llena de ilusión y de seguridad. Estamos listos para dar lo mejor de nosotros para estos Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue la preparación de Donovan Carrillo rumbo a los Juegos Olímpicos y ante el alta y baja en la situación sanitaria?

— La preparación para estos Juegos fue algo crucial. Durante varios años, mi entrenador Gregorio Núñez, se ha encargado de toda esta organización, de planeación de competencias, de campamentos y demás para que yo esté en el mejor momento. Pero nos hemos topado con la pandemia que frenó al mundo y bajó a cero a todos los deportistas a nivel mundial y tuvimos que ponernos creativos para poder seguir entrenando de acuerdo a nuestras posibilidades. En mi caso, adaptamos todo para intentar mantener la rutina y no perder lo conseguido. En cuanto abrió la primera pista de hielo, fuimos a entrenar. Estuvimos viajando de un estado a otro hasta que tuvimos la posibilidad de entrenar en nuestro campamento en León, Guanajuato. No hemos parado en 2021, lleno de entrenamiento y exigirnos más. De mucho crecimiento y aprendizaje. Estamos en un punto muy importante en mi carrera.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

¿Cómo te sientes de ser abanderado de la delegación?

— Para mí es un honor tener ese nombramiento. Es el sueño de un deportista que llevó a México en la piel desde siempre y nada hará más feliz que ser abanderado.

¿Cuáles son tus expectativas rumbo a estos Juegos?

— La expectativa está en hacer mi papel. La verdad es que ser deportistas y estar participando codo a codo con los mejores del mundo, ya te pone en una situación de nervios, estrés, o tensión, pero no nos damos cuenta que realmente cuando compites con los mejores del mundo, lo único que va a definir tu resultado es lo que hagas tú en ese momento, no lo que hagas hecho en prácticas, que nadie te evalúa ahí. Mi meta es demostrar lo que he venido haciendo varios meses, sin preocuparme por lo que hagan los demás, ya que no me hará ni más, ni menos. Solo me queda hacer mi trabajo y conseguir el resultado.

¿Qué podemos esperar de Donovan Carrillo en Beijing 2022?

— Voy a luchar de inicio a fin en cada una de mis presentaciones en estos Juegos y dar un resultado en el que yo, mi equipo, el país y toda la gente que nos siga, se sienta orgulloso.

¿Cuáles son las competencias en las que participarás?

— Primero será el programa corto, el día 8 de febrero. Posteriormente, los primeros 24 competidores clasifican a la final, en donde se compite el programa largo, el próximo 10 de febrero.

¿Cuál es la competencia para Donovan Carrillo en Beijing?

— Más allá de los competidores, soy yo mismo. En este deporte es más difícil que otros en donde hay tiempos, como el atletismo o la natación. En el patinaje es super incierto. Tanto en el programa corto (2:50 minutos) como en el largo (4 minutos), en donde todo puede pasar. Es un tiempo en donde nosotros nos enfocamos en dar nuestro mejor papel. El enfoque no va contra lo que han hecho, sino contra mí.

¿Cuál es la expectativa de la delegación mexicana en estos Juegos?

— Aunque somos pocos participantes, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y lograr el resultado que nos ponga en otro nivel. Al final de cuentas, una de nuestras misiones, también, es abrir brechas a nuevas generaciones que se atrevan a practicar deportes invernales, como patinaje artístico, hockey, y así como yo, comiencen a soñar. Espero que en próximas ediciones haya más competidores en estos Juegos.

¿Qué viene para Donovan Carrillo tras Beijing 2022?

— A mediano plazo, quiero aprender lo más que pueda de esta edición en Beijing, ya que será importante en mi formación de cara a las siguientes competiciones y el siguiente ciclo olímpico, rumbo a Milán 2026, en donde pondremos toda la carne al asador. Creo que, para esa edición, la madurez que tenga será el punto máximo en mi carrera y espero llegar con la mejor actuación de mi carrera.