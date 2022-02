Ex futbolista gana una fortuna con su OnlyFans

Madelene Wright vio cortada su carrera como futbolista cuando a principios de 2021 fue despedida del Charlton Athletic por la filtración de unos polémicos videos en Snapchat donde aparecía consumiendo alcohol mientras manejaba e inhalaba óxido nitroso.

Tras un mes sin encontrar un equipo decidió abrir su cuenta en la plataforma de OnlyFans y a un año de eso ahora presume ganancias de 500 mil libras (aproximadamente 13 millones de pesos), además de que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram.

“Cuando me despidieron fue como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo. En el primer año gané medio millón de libras. He podido viajar por el mundo y he disfrutado de muchas cosas lujosas”, declaró al diario The Sun.

Wright reconoció que se sintió mal tras ser despedida y que no entendía la magnitud de sus acciones por su edad, tenía 22 años en ese momento.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

“Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada. El despido me dejó desconsolada. Era joven, estaba jugando con amigos realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. Entendía a cuántas personas había defraudado”, comentó.

Madelene también señaló que con este cambio de vida su fama creció pero también recibió mucho odio en las redes sociales. “También humo mucho odio en redes, no fue agradable. Soy una persona fuerte y tiendo a no dejar que las cosas me molesten, pero admito que me afectó”, agregó.