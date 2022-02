¡Ahora sí! Tom Brady anuncia su retiro de la NFL

Tom Brady anunció oficialmente su retiro de la NFL tras 22 años, noticia que se dio desde el pasado sábado 29 de enero; sin embargo, fue hasta esta mañana cuando el quarterback se manifestó mediante un comunicado emitido en sus redes sociales. Con 44 años de edad y siete Super Bowl, el legendario deportista le puso punto final a su carrera profesional.

“He hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o la vida. Es difícil escribir esto, per aquí va: he amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”

— Tom Brady