Mike Tyson renuncia al boxeo y millones de dólares por la marihuana

Mike Tyson es una leyenda del boxeo mundial y en noviembre de 2020 se volvió a poner los guantes tras varios años de retiro, para enfrentarse en un combate de exhibición con Roy Jones. Pese a que surgieron rumores de que tendría otros combates, ahora Iron Mike renuncia al pugilismo por la marihuana.

El estadounidense de 55 años aseguró que para esa pelea lo hizo por diversión pero que ahora no le interesa aunque deje de ganar 100 millones de dólares, que es lo que le ofrecían por volver a pelear.

“Cada 12 o 13 meses, boom, falta algo. Boom, me falta masa muscular, boom, siempre es algo diferente. Quería hacerlo la primera vez, sólo por diversión, para pasarlo bien. Algunas personas lo llevaron a otro nivel y lo hicieron financiero y se acabó la diversión”, declaró en entrevista para Forbes.

Mike señaló que los titubees Logan y Jake Paul lo buscaron para un combate, pero afirmó que no tiene interés de enfrentarlos. “Los muchachos quieren pelear conmigo por 100 millones de dólares. No creo que vuelva a hacer cosas así nunca más”.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

Iron Mike fue campeón de los pesos pesados y llegó a ganar alrededor de 300 millones de dólares en su carrera; sin embargo, las adicciones, problemas con la ley y de conducta lo llevaron a declararse en bancarrota en 2003.

Ahora Tyson dejó atarás los excesos y encontró en la marihuana la estabilidad económica —en 2020 ganó medio millón de dólares y personal.

“La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino redes una perspectiva espiritual. Cuando descubrí la medicina natural todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos haciendo algo negativo, ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida”, explicó.