“Chocolatito González no nos va a detener”: El Rey Martínez quiere hacer historia

El boxeo mexicano busca un nuevo monarca y el ‘Rey’ Martínez está listo para buscar una proeza ante Román González el próximo 5 de marzo.

En el martes de café del CMB, el campeón mundial afirmó que está listo para hacer historia ante el nicaragüense, a pesar del poco tiempo de preparación.

“Es un gran compromiso y listos para salir con el triunfo. Ya estamos concentrado en el Centro ceremonial Otomí y esto apenas empieza para esa gran pelea. Con hambre y ganas, hacer lo que sé, él tiene una gran trayectoria, pero no me siento tan novato, vamos a prepararnos al máximo y sabemos que será una guerra arriba del ring”, dijo en conferencia virtual.

En otras cuestiones, el actual monarca de peso mosca del CMB aún no ha definido si está listo para unificar en esta división o quedarse como supermosca.

“Necesitamos ver qué nos convendría más, si unificar en mosca o quedarnos en supermosa, pero primero hay que sacar este compromiso bien. Piensa que podemos buscar el nocaut, ya he peleado hasta en supergallo y he noqueado, me he sentido muy fuerte”, afirmó.

Por otro lado, Julio César Martínez sabe que puede hacer historia ante el nicaragüense.

“Se va a poner bueno, a muchos mexicanos les ha ganado el Chocolatito”, comentó Martínez. “Nosotros queremos ser el primer mexicano en noquearlo y hacer historia”.

Por último, el equipo del Rey Martínez solicitó al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán un cinturón especial para esta pelea, como el Huichol o el mixteco.

“Lo voy a transmitir a la Junta de Gobierno y lo vemos, sería muy merecedora. Es una pelea interesante y el riesgo de subir a pelear con uno de los mejores de la última década”, afirmó Sulaimán

Julio César Martínez, de 27 años, y actual monarca de peso mosca del CMB, reemplaza al Gallo Estrada para este compromiso.

El pugilista suma 18 triunfos, y una sola derrota, con 14 victorias por la vía del cloroformo.

Mientras que Román González tiene un récord de 50-3 con 41 nocauts.}

