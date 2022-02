Juan Martín del Potro se retira del tenis: “Es difícil lidiar con tantos dolores”

El mundo del tenis ha recibido una triste noticia, después de que Juan Martín del Potro anunció su despedida de las canchas, a los 33 años de edad.

En conferencia de prensa previo a su participación en el Abierto de Argentina, Del Potro soltó la bomba, en donde afirmó que, este torneo más que un regreso, es una despedida.

“Llevo mucho tiempo sintiendo este momento, imaginándolo, creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca transmitir. Todo el mundo piensa que voy a hacer una vuelta al tenis, pero posiblemente no sea así. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, dijo el argentino con la voz entrecortada.

También afirmó que la mejor forma de despedirse es en un torneo como el Abierto de Argentina, el cuál marcaba su regreso a las canchas.

“Nunca imaginé retirarme del tenis si no era jugando en la cancha, así que no encontré mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo. Después de estas semanas Dios dirá qué pasa con mi futuro, pero a día de hoy decido vivir como una persona de 33 años sin dolores, no como un deportista profesional, aunque nunca bajé los brazos”, dijo.

Por otra parte, Juan Martín del Potro también habló de su próximo partido ante Fede Delbonis, al que se enfrentará este martes.

“A día de hoy sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar, porque amo este deporte, pero es difícil lidiar con tantos dolores, como siempre me tocó hacerlo. Ojalá que tenga un lindo día el martes, me tocó jugar con un amigo, creo que no podría pedir un rival mejor que Fede (Delbonis). Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas. Posiblemente, el martes sea otro de los días más especiales de mi carrera, que sea con él me pone contento”.

Entre sus triunfos más importantes, el argentino puede presumir sus dos medallas olímpicas: la de bronce en Londres 2012 tras imponerse a Novak Djokovic y la de plata en Río de Janeiro en 2016. Además, ha conseguido levantar títulos tan importantes como Indian Wells y el US Open.

