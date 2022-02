“Vengo con toda la humildad a ganarme un puesto en Chivas”: Macías

El ex delantero del Getafe, José Juan Macías, regresó a casa, regreso a Guadalajara para concentrarse en su única prioridad en este momento, ser feliz y jugar al futbol, lo cual solamente está seguro, lo encontrará con las Chivas y de inmediato se pondrá a trabajar para estar a la orden del técnico, Marcelo Michel Leaño.

“Gracias por estar aquí, estoy muy feliz de regresar a casa. Más allá de lo que se contó que sucedió en Europa, estoy feliz y vengo con toda la humildad a ganarme un puesto en Chivas. Regresé por propia elección porque hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de ellas es ser feliz y eso lo encuentro acá”, declaró en el aeropuerto de Guadalajara.

JJ Macías señaló que las lesiones no lo respetaron, le jugaron en contra en su estancia en Europa y ese fue el principal motivo por el cual no pudo destacar, ya que incluso duró mucho tiempo sin poder entrenar con el equipo.

“Mi etapa en Europa la voy a dejar a lo que venga lo único que quiero es jugar, ser feliz y lo voy a encontrar acá. Retomar mi nivel futbolístico porque no he tenido tiempo, he tenido desgarros en la pantorrilla que no me han dejado entrenar durante los últimos tres meses, recaía y es el mensaje, que venga a ganarme un lugar. Primeramente está la felicidad de uno y todos sabemos aquí. Más adelante todos haremos seguramente una conferencia para preguntas más en específico”, comentó.

A Macías se le notó humilde, reflexionó sobre lo que pasó en los últimos meses en su carrera y le admitió a la directiva que se equivocó rotundamente en haberse ido antes del proceso que debió respetar, se lo brincó y es un borrón y cuenta nueva en su carrera.

Una de las medidas que ha tomado Macías es regresar a las bases, cambió de agente-representante, se acercó a personas para recibir orientación y comenzará de nueva cuenta, como si no hubiera debutado para borrar con goles, el pasado que le dejó dentro de lo positivo, madurez que aplicará de ahora en adelante.