Sarah Schleper culmina su participación en los Olímpicos de Invierno en el lugar 37 del esquí alpino

La competidora mexico-estadounidense Sarah Schleper concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 en el lugar 37 de la prueba de eslalon gigante femenino dentro del esquí alpino.

La nacida en Colorado, Estados Unidos, recuperó diez posiciones con respecto a su primera prueba donde terminó en el lugar 47. Fueron los sextos juegos para la competidora de 42 años.

“Me siento muy bien con el lugar 37. El equipo mexicano es lo mejor, los trajes, todo, es lo mejor. Tenemos el mejor equipo porque lo hicimos con muchas sonrisas y lo pasamos muy bien. Gracias por aceptarme con mi pelo rubio y mi nombre tan alemán. Me encanta mi país, me encanta México. ¡Viva México! No puedo esperar estar en las olas surfeando otra vez”, declaró Sarah al finalizar su participación.

La medalla de oro fue para la sueca Sara Hector, la plata para Federica Brignone de Italia y completó el podio Lara Gut-Behrami de Suiza.