“Rayados ha venido en 5 ocasiones y en ninguna ha llegado a la Final”- Javier Aguirre

Después del fracaso de los Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, Javier Aguirre, volvió a dar la cara frente a la afición y en lugar de calmar un poco los ánimos de la gente, volvió a echar leña al fuego al excusarse de la eliminación del pasado sábado frente al Al Ahly de Egipto.

El estratega rayado mencionó que la directiva tiene el voto de confianza en su persona y que esta eliminación no ha sido la primera vez que le sucede a Rayados por lo que esta firme para seguir delante de este equipo.

“Estar en el piso es aseverar algo que es difícil de entender, Monterrey ha venido cinco veces al Mundial de Clubes y no ha ganado nunca, y queríamos hacerlo, esta es la quinta y no ha llegado a la final, entonces nunca lo había hecho Monterrey y sigue sin hacerlo, en el pasado más equipos de Monterrey han venido y no han podido ganar el título”, declaró Javier Aguirre.

Estas declaraciones desafortunadas causaron el enfado de la afición que ya no quiere que el “Vasco” siga al frente del equipo, por lo que no se hicieron esperar y se volvieron a manifestar a las afueras del hotel de concentración del equipo regiomontano en Abu Dabi

Fue ahora con una manta la manera en la que la afición se hizo sentir en contra del entrenador, la manta dice textualmente: Das Asco Aguirre, con la “S” con símbolo de pesos en señal que el técnico rayado es el mejor pagado en todo el país.

Las cosas en Abu Dabi no pongan bien… otra protesta contra Rayados en su hotel sede, de nueva cuenta dirigía al entrenador Javier Aguirre. pic.twitter.com/nX04yOyLBo — POSTADeportes (@POSTADeportes) February 7, 2022

Después de la eliminación, la “Pandilla” jugará por el quinto lugar el próximo miércoles 9 de febrero contra el equipo de Abu Dabi el Al Jazira en punto de las 7:30 horas tiempo del centro de México.

