José Juan Macías y los futbolistas mexicanos que fracasaron en Europa

Tan sólo seis meses le duró el sueño europeo al delantero mexicano, José Juan Macías, quien volverá a portar la playera de las Chivas.

A inicios de la temporada, el atacante azteca emprendió una nueva aventura en su carrera, tras marcharse al Getafe de La Liga de España.

La ilusión estaba a tope, pues “JJ” tenía el deseo de trascender. Sin embargo, la regularidad no lo acompañó en este viaje y, al poco tiempo, está de vuelta en el balompié azteca.

El conjunto español decidió rescindir el préstamo, por lo que Macías está de regreso con el Rebaño, equipo que es dueño de sus derechos federativos.

Al irse, José Juan no lo hizo de la mejor manera. De hecho, ya en el Viejo Continente, criticó al balompié azteca, asegurando que está “inflado”.

Pero la moneda cambió muy rápido en el aire y el delantero está de vuelta en la Liga MX, para intentar retomar el nivel que lo llevó a Selección Mexicana.

“Siempre he sido Chiva, desde niño, y cuando inicié mi carrera, antes de imaginar que iría a Europa, soñaba con ser campeón con el Guadalajara y hacer felices a millones de aficionados. Tal y como a mí me hicieron en su momento la gran generación de 2006. Estoy aquí para dar lo mejor de mí, al gran equipo que me hizo crecer.

“Sinceramente me equivoqué en las formas, y en algunas de mis declaraciones, no fue el tono correcto, ni el momento adecuado. Quiero que sepan que regreso con toda la actitud para sumar esfuerzo al plantel actual juntos. Pelearemos hasta el final por el gran objetivo que ustedes y nosotros tanto anhelamos”.

— José Juan Macías, delantero de Chivas