Terrible vs Márquez nunca se dio porque promotor sabía que era una pelea muy dura para Morales

Por fin se supo la razón por la que los campeones mexicanos Juan Manuel Márquez y Érik Morales nunca pelearon entre sí cuando la afición y ellos mismos querían hacerlo.

El promotor y CEO de la empresa Promociones Zanfer, Fernando Beltrán, reconoció que cuando el “Terrible” era campeón y Márquez el número uno del ranking de la división, nunca quiso al “Dinamita” como rival del tijuanense porque sabía de su peligrosidad.

“Tengo mucha culpa de que no se haya dado. Tú (dirigiéndose a Morales) estabas de campeón del mundo en la división donde él (Márquez) estaba como (retador) número uno. Él quería la pelea contigo, y tú también. En ese tiempo los representaba a los dos y no quería que pelearan porque se me hacía una pelea muy dura”, reconoció el promotor en el programa “Un round más” que precisamente es conducido por Érik Morales.

[ ¿Dónde poner tu dinero? prueba ser original y emprende ]

“No quería que pelearan porque había peleas muy interesantes para ti y pensé que la de Márquez era la más dura de todas. La verdad yo le explico a la gente que ni tú, ni Juan tiene la culpa de no haber peleado”, afirmó.