Entrenadores jóvenes serán cada vez más comunes en la NFL, coinciden especialistas

Con “poca experiencia” en la NFL, los coaches de Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, Sean McVay y Zac Taylor, han venido demostrando que no necesariamente se tiene que hacer una carrera larga como entrenador en jefe de una franquicia para hacerla exitosa.

“A veces (en la NFL) necesitas a alguien que sea más o menos de la generación, con los mimos gustos, y se entiendan” — John Sutcliffe sobre la relación de coches jóvenes con jugadores

Sin rebasar los 40 años de edad, McVay y Taylor llevaron a Carneros y Bengalíes a la disputa del Súper Bowl LVI gracias a que su juventud les ha permitido encontrar una nueva forma de comunicarse con sus jugadores, de acuerdo a la opinión de especialistas.

“El claro ejemplo de como los entrenadores se están comunicando diferente con sus jugadores es Sean McVay con Odell Beckham Jr. Ya se conocían, se iban a cenar, socializaban mucho en Los Ángeles, iban al gimnasio, había química y ahí están los resultados. A veces necesitas a alguien que sea más o menos de la generación, con los mimos gustos, y se entiendan. Eso cada vez será más común en la NFL para que haya un menor manejo de vestidor”, analizó el reportero de cancha de la cadena ESPN, John Sutcliffe.

“Es algo que se ha venido dando en los últimos años, coaches jóvenes a los cuales se les puede dar la oportunidad porque pueden tener una mejor relación y entender mejor a las nuevas generaciones que ya no son los típicos jugadores de antes. Ya hay toda una relación de medios, de social media que maneja el jugador, se han convertido en mini empresas y el entrenador joven lo ha podido detectar”, agregó el narrador Pablo Viruega.

En este duelo entre Rams y Bengals, también será interesante ver frente a frente a los mariscales de campo Matt Stafford y Joe Burrow, quienes tienen mucho que ganar en caso de salir victoriosos en el “Súper domingo”.

“Para Joe Burrow ¡imagínate! A los 25 años haber sido campeón nacional, ganador del trofeo Heisman, primera selección global en la NFL y ganador del Súper Bowl, estaría entrando en un club muy exclusivo donde solamente están Joe Montana y Joe Namath. Sería algo tremendo para él”, comentó Ciro Procuna.

“Para Stafford sería una redefinición de su trayectoria porque el tiempo que estuvo con los Detroit Lions, siendo un quarterback que lanzaba consistentemente para más de cuatro mil yardas, pues nunca pasaba nada con él por la franquicia en que estaba. Sale de Detroit y llega a un equipo con estructura (Rams), entonces ya lo ves distinto, se limpió el parabrisas de lo que siempre se veía de ese mariscal de campo”, añadió.

Los especialistas dijeron que si bien el retiro de Tom Brady fue un duro golpe para la NFL, la liga y el Súper Bowl seguirán siendo fuertes por tratarse de un deporte muy popular.

“Es un golpe fuerte que se haya ido Tom Brady, es alguien súper popular, ganador, el mejor que ha jugado la posición de quarterback, al menos que yo he visto y es un golpe importante. Pero la NFL ha sido grande antes de Brady, con él y no tengo duda que va a seguir siendo grande después de Brady. Me froto las manos por ver a Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Lamar Jackson, Justin Herbert, disputándose los boletos al Super Bowl, y eso solo en una conferencia”, dijo Procuna.

“Brady creció viendo a Michael Jordan, Joe Montana y entiende que no hay nadie más importante, que a todo el mundo le gana el tiempo y hay que dar paso para las figuras que vienen”, concluyó Sutcliffe.

Los comentaristas coincidieron en que Rams se perfilan para salir campeones

Entrenadores de la NFL que no superan los 40 años

COACH EQUIPO EDAD

Sean McVay Rams 36 años

Zac Taylor Bengals 38 años

Mike McDaniel Dolphins 38 años

Brandon Staley Chargers 39 años

Kevin Stefanski Browns 39 años

Arthur Smith Falcons 39 años

Nick Sirianni Eagles 40 años