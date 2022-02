‘Juan Reynoso es el ideal para Cruz Azul’: Jaime Ordiales

En medio de rumores y turbulencia en Cruz Azul, el director deportivo de la Máquina, Jaime Ordiales, afirmó que no se ha presentado la renuncia de Juan Reynoso.

En entrevista con ESPN, Ordiales afirmó que Juan Reynoso solo se ha preparado para afrontar el encuentro ante Necaxa, dentro de la Jornada 5.

“A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez, pero lo vi preparando todo para el juego de mañana y no tengo conocimiento alguno”.

"A mí no me ha presentado absolutamente nada, la realidad es que yo lo vi entrenar como un profesional... yo lo vi preparando el partido de mañana"



Al ser cuestionado sobre el entrenador, el director deportivo afirmó que Reynoso es el indicado para estar en el banquillo celeste.

“Es el indicado. Estuve en la participación de traerlo, fuimos campeones. Es técnico ganador y lo demostró”, afirmó.

A pesar de los rumores de la supuesta renuncia de Juan Reynoso, Jaime Ordiales afirmó que solo se piensa en el día a día y no en ese tipo de situaciones.

“Hablé con el ingeniero y vi al cuerpo técnico con su equipo. Lo que debe interesar es los resultados de día a día, es lo que puedo decir. Lo estoy viendo en la cancha, es lo que estoy viendo. No lo platiqué con él de eso”, aseveró.

"No te puedo decir porque tampoco lo platiqué con él, es un tema que no te podría comentar"



🗣 Ordiales sobre si Juan Reynoso desea irse de Cruz Azul.



En las últimas horas, tras la salida de Álvaro Dávila y la llegada de Jaime Ordiales, distintos reportes apuntaron a una supuesta renuncia de Juan Reynoso, misma que no fue recibida por la directiva.

Reynoso fue el entrenador que llevó a Cruz Azul al título, en el Clausura 2021, tras 24 años de sequía.

