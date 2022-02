VIDEO: Así fue el debut del mexicano Jonathan Soto en Beijing 2022 “Es algo maravilloso”

El atleta mexicano, Jonathan Soto, debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno tras completar la prueba de 15 kilómetros en esquí de fondo.

El duranguense, que fue el último en salir a la pista cumplió su sueño olímpico en Beijing 2022 tras llegar a la meta en un tiempo de 53:30: minutos, terminando en la posición 94 de 99 competidores.

Soto, hizo historia al ser el tercer mexicano que compite en esquí de fondo. Su entrenador, Germán Madrazo, lo hizo en los Juegos de Invierno PyeongChang 2018. El primer participante fue Rodolfo Álvarez, en Calgary 1988.

¡MÉXICO ES OLÍMPICO! 🇲🇽 🎺



Gran cierre del duranguense Jonathan Soto se convierte en un histórico para nuestro país

¡GRACIAS POR DEJAR EL CORAZÓN EN LA PISTA!❤️ 🙌🏻



🎙️ @Robertpelaez y @German_Madrazo#ClaroConTodo#Olympics#CrossCountrySkiing



EN VIVO:https://t.co/GWZd2MnDDy pic.twitter.com/JKCohgudYa — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 11, 2022

Tras cruzar la meta, el mexicano no pudo ocultar su emoción y estuvo al bode de las lágrimas por cumplir su sueño. “Es algo maravillo estar representando a México. Me siento muy feliz de terminar. Los últimos 200 me llegó un sentimiento muy fregón... casi se me sale el llanto en la llegada”, compartió en entrevista con Marca Claro.

“𝙀𝙨 𝙖𝙡𝙜𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙤𝙨𝙤 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙚𝙣 #𝘽𝙚𝙞𝙟𝙞𝙣𝙜𝟮𝟬𝟮𝟮 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖 𝙈𝙚́𝙭𝙞𝙘𝙤”🤩



Las palabras de Jonathan Soto tras concluir su prueba en el #EsquíDeFondo de 15 kilómetros estilo clásico en la posición 94 🎿🇲🇽https://t.co/38VwN94HMk pic.twitter.com/uVlQJKWUiK — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 11, 2022

En esta disciplina, la medalla de oro fue para el finlandés Iivo Niskanen con un cronómetro de 37:55:8. El podio lo completaron Alexander Bolshunov del Comité Olímpico Ruso con la presea de plata y el noruego Johannes Hoesflot Klaebo se colgó el bronce.