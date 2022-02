Pati Chapoy reacciona ante la salida de Álvaro Dávila de Cruz Azul

Una de las noticias que más sorprendió a la afición de Cruz Azul fue la salida de Álvaro Dávila, quien fungía como presidente del club; de hecho, durante su mandato, la Máquina consiguió la tan anhelada novena estrella, para ponerle fin a la sequía de 23 años sin un título en la Liga MX.

Ante la destitución de Álvaro Dávila, su esposa y reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, no tardó en reaccionar mediante redes sociales, aunque no brindó mayores detalles, dejó entrever que su salida de la Máquina no fue “por motivos personales”, tal y como lo comunicó la institución celeste.

Pati Chapoy se tomó el tiempo para contestar un sinfín de tuits respecto a la salida de Álvaro Dávila.

“Ojalá un día usted diga lo que pasó con su esposo, por qué la verdad la mayoría de la afición no cree nada de lo que se dice al momento”, fue el comentario que un usuario le puso, a lo que Pati Chapoy respondió: “Algún día, saludos”.

La conductora de Ventaneando no dudó en elogiar el trabajo que su esposo realizó en Cruz Azul, señalando que “es un genio”, para negociar, haciendo referencia a los fichajes.

Los usuarios no dudaron en pedirle a Pati Chapoy que hablará sobre el tema en Ventaneando; sin embargo, ella dijo que le “encantaría”, pero no es asunto que ella deba tratar.

Me encantaría, pero no es mi tema, saludos. https://t.co/ESfg8mFn6M — Pati Chapoy (@ChapoyPati) February 11, 2022

Finalmente, la periodista de espectáculos de 72 años de edad, le dio RT a una serie de comentarios, que señalan que la salida de Álvaro Dávila de Cruz Azul no fue por temas personales, sino políticos.